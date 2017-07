Zondag 27 augustus is Bobbejaanland voor één dag YESTERDAYLAND en wordt het park ondergedompeld in een wereld vol muzikale klassiekers. Onder de noemer Going Back In Time zal het van 10 tot 22u “Fun & Happiness” zijn op de attracties en één en al “Golden Oldies & Flashbacks” over heel het park. Met muziek en vermaak voor iedereen en vooral een sfeer die het karakter van de jaren 60, 70 en 80 zullen doen her-be-leven!



Maar liefst 7 podia en een indrukwekkend lijstje van internationale namen : The Troggs, Boney M, The Fortunes, BZN, Clout, ABBA Gold, Pussycat, The Rubettes, Ellen Foley…. In het theater zijn er specials en live shows rond Bobbejaan Schoepen, Fats Domino, Johnny Cash. YESTERDAYLAND programmeert de beste “Red Pack” in Crooner Corner, serveert een speciaal “Remembering Elvis” concert, een Elvis Presley tentoonstelling, een heus Op Volle Toeren Plein met oa Luv, John Terra, Oscar Harris, Sam Gooris, Vader Abraham, Frans Bauer en presentator Chiel Montagne. Radio Veronica draait de grootste 80s hits en Rock Classics.



Vanop de spectaculaire attracties vang je een glimp op van de spetterende live concerten. Er zijn gezellige drank & foodstandjes op Terraza Yesterday, een heuse Rockabilly Burger, Disco Shakes en Pop Cocktails! Retro boulevard neemt je dan weer helemaal terug in de tijd met oldtimers, langspeelplaten van vroeger, vintage spulletjes en zoveel meer! Een hele dag golden seventies, swinging sixties of rocking eighties, dat is YESTERDAYLAND!



YESTERDAYLAND zal plaatsvinden op zondag 27 augustus in Bobbejaanland, start om 10u00 en serveert non stop live muziek en top entertainment tot 22u00. Voor amper €45 maak je het mee (voor kids van 3 tot 10 is het €40) en kan je in of op alle attracties. Tickets en alle info via www.yesterdayland.be

Auteur: Persbericht - Foto: logo