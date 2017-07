Footloose, the Musical is momenteel aan het touren in de UK, maar komt deze zomer naar Kursaal Oostende. De musical staat voor het eerst in de originele versie in België. Gareth Gates is het grote uithangbord van de tournee. In Oostende zijn er in totaal 14 shows, van 26 juli tot 6 augustus.

Indrukwekkend spektakel

De musical is een indrukwekkend geheel met 16 acteurs op het podium. Die acteren niet alleen, maar zingen, dansen en bespelen live een muziekinstrument. Technisch bijzonder moeilijk en uniek in de musicalwereld. Het orkest bevindt zich meestal achter de coulissen of in de befaamde orkestbak, maar in Oostende zullen er saxofonen, gitaren, klarinetten, dwarsfluiten, mondharmonica’s en twee piano’s te zien zijn op scène. De live-muziek bevat verschillende wereldhits zoals Holding Out for a Hero, Almost Paradise, Let’s Hear it for the Boy en het onvergetelijke Footloose.

Gareth Gates

Gareth Gates, bekend van het nummer Anyone of us is het uithangbord en vertolkt de rol van Willard. In het Verenigd Koninkrijk werd hij een levende legende nadat hij tweede werd in Pop Idol. Gates kampt al zijn hele leven met een stotterprobleem en neemt daarom dikwijls een stemcoach onder de arm tijdens interviews. Op het podium ondervindt hij hier echter geen last van.

Het verhaal

De musical gaat over de tiener Ren die na de dood van zijn moeder van Chicago naar Bomont verhuist. Ren is bezeten door muziek en dansen, maar dat is in Bomont verboden. Dominee Moore is er tegen omdat zijn zoon na een nachtje fuiven is omgekomen in een ongeval. Ren blijft volhouden en kan de dominee overtuigen een dansavond te organiseren.

Originele versie

Footloose, the Musical wordt gebracht in de originele Engelstalige versie. Er worden vertalingen voorzien via projecties en televisieschermen in het Nederlands en het Frans. De tournee zal van 26 juli tot en met 6 augustus 2017 halt houden in Oostende. De ticketprijzen variëren van 44 tot 69 euro en zijn te koop via www.footloosebelgie.be

Praktische informatie

Tickets

Golden Seats: € 69

Categorie 1: € 64

Categorie 2: € 54

Categorie 3: € 44

Arrangementen

Theatermenu in Golden Seat: € 119

Las Vegas menu in Golden Seat: € 119

Data (26 juli tot 6 augustus)

Woensdag 26 juli 2017 - 20u00 (première)

Donderdag 27 juli 2017 - 20u00

Vrijdag 28 juli 2017 - 20u00

Zaterdag 29 juli 2017 - 15u00 en 20u00

Zondag 30 juli 2017 - 14u00 en 19u00

Dinsdag 1 augustus 2017 - 20u00

Woensdag 2 augustus 2017 - 20u00

Donderdag 3 augustus 2017 - 20u00

Vrijdag 4 augustus 2017 - 20u00

Zaterdag 5 augustus 2017 15u00 en 20u00

Zondag 6 augustus 2017 - 14u00

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche musical