Met de examens achter de rug, kan de zomer echt van start gaan. Maar hoe vul je twee maanden grote vakantie in? Naast succesvolle filmconcepten zoals ‘Ladies at the Movies’, ‘Family at the Movies’ en ‘Seniors at the Movies’ start Kinepolis België op woensdag 2 augustus 2017 in primeur met ‘Girls at the Movies’. Waar ‘Ladies at the Movies’ in de eerste plaats een volwassen publiek aanspreekt, richt de nieuwe bioscoopformule zich tot tienermeisjes tussen de twaalf en zestien jaar. “Tienermeisjes houden van sociaal contact en gaan graag mee naar ‘Ladies at the Movies’. De vraag naar gethematiseerde avonden voor jonge meisjes werd groter waardoor we nu ‘Girls at the Movies’ in het leven roepen,” zegt Frederique Naeyaert, Product Manager bij Kinepolis België.

“Sociaal contact is prioriteit nummer één voor een tienermeisje. Samen met vriendinnen winkelen, sleepovers organiseren, uitgaan en naar de film gaan horen daar nu eenmaal bij,” vertelt Frederique Naeyaert. “Meer dan tien jaar geleden riep Kinepolis ‘Ladies at the Movies’ in het leven waarbij we dames één keer in de maand in de watten leggen en trakteren op een typische vrouwenfilm. Maar deze films richten zich vooral op een volwassen publiek. Daarom starten we op 2 augustus voor het eerst met ‘Girls at the Movies’ en bieden we een vriendinnenavond aan op maat van de leefwereld van tieners. Hierbij is de kracht van sociale media en de eerste ontplooiing van zelfstandigheid niet onbelangrijk. ‘Girls at the Movies’ is ideaal om met je bff’s de vrijheid van de grote vakantie te vieren,” aldus Naeyaert.

De eerste ‘Girls at the Movies’ film die Kinepolis zal vertonen, is ‘Everything, Everything’, het romantisch tienerdrama naar het gelijknamig boek van Nicola Yoon. De film vertelt het verhaal van de achttienjarige Maddy die aan een immuundeficiëntieziekte lijdt. Dit zorgt ervoor dat ze haar huis nooit kan verlaten of met andere mensen in contact mag komen. Haar moeder Pauline, een arts, verzorgt haar met de hulp van verpleegster Carla. Alleen Pauline, Carla en Carla's dochter Rosa worden in de buurt van Maddy toegelaten. Ondanks haar ziekte droomt Maddy om de wereld te ontdekken en voornamelijk de oceaan te zien. Geïnspireerd door een nieuwe buurjongen, wordt Maddy geconfronteerd met het besef dat, wanneer ze echt wil leven, ze risico’s moet durven nemen en dus buiten haar steriele bubbel zal moeten treden.

Programma ‘Girls at the Movies’:

17u30: receptie met hapjes en non-alcoholische drankjes;

18u30: start film ‘Everything, Everything’;

20u30: einde film + cadeautje.

‘Girls at the Movies’ gaat voor het eerst door op woensdag 2 augustus om 17u30 in Vlaanderen (in Kinepolis Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven en Oostende), in Wallonië (in Kinepolis Imagibraine en Liège) en in Kinepolis Brussel. Een ticket kost €15,95 en is te verkrijgen via de Kinepolis website. Ouders zijn toegelaten.

Auteur: Persbericht - Foto: logo

Currently 0.00/5 1 2 3 4 5