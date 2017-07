Gene Thomas over zijn temperament, gestalte Ún vrouw in Celebrity Stand-Up

Gene Thomas en Olcay Gulsen staan klaar op het Celebrity Stand-Up podium voor een nodige portie zelfspot en anekdotes. Kijk donderdag 6 juli om 22.00 uur naar Celebrity Stand-Up op Viacom-zender Comedy Central. De presentatie van de stand-up show is in handen van comedian Martijn Koning. Bekijk hier de promo (video).

Gene Thomas is een Vlaamse singer/songwriter. Hij is de man van het legendarische X-session, de man van ship of dreams én de man van Kristel van K3. In zijn stand-up komt onder andere zijn bekendheid in Vlaanderen, zijn temperament in het verkeer en zijn verslaving aan bod.

Olcay Gulsen is Nederlandse, mode-ontwerpster, zakenvrouw, deskundige, Brabants, bitch en grappig. Van haar vier verlovingen, haar seksleven tot haar gewicht, niets blijft onbesproken in haar stand-up.

Gene Thomas is na Evi Hanssen de énige Vlaming die zich nog aan het comedy podium waagt!

Over Celebrity Stand-Up

In Celebrity Stand-Up, een productie van Tuvalu Media, staan niet de doorgewinterde stand-up comedians op het podium, maar veertien bekende Nederlanders en Vlamingen. Niet iedereen kan stand-uppen, het is een vak apart, maar deze celebrities durven de uitdaging aan te gaan. Ze krijgen hulp van de schrijvers van The Comedy Central Roast of Gordon en Mark Ruttes Correspondents’ Dinner om een weergaloze performance neer te gaan zetten voor een live publiek. Celebrity Stand-Up wordt gepresenteerd door Martijn Koning.

De Celebrity Stand-Up line-up:

· Donderdag 1 juni: Giel Beelen & Laura Ponticorvo (kijk terug via www.comedycentral.nl/celebritystandup)

· Donderdag 8 juni: Boer Bertie & Ruud Feltkamp (kijk terug via www.comedycentral.nl/celebritystandup)

· Donderdag 15 juni: Kaj Gorgels & Evi Hanssen (kijk terug via www.comedycentral.nl/celebritystandup)

· Donderdag 22 juni: Manuel Venderbos & Royston Drenthe (kijk terug via www.comedycentral.nl/celebritystandup)

· Donderdag 29 juni: Patrick Martens & Tatum Dagelet (kijk terug via www.comedycentral.nl/celebritystandup)

· Donderdag 6 juli: Gene Thomas & Olcay Gulsen

· Donderdag 13 juli: Brace & Jessie Jazz Vuijk

Celebrity Stand-Up is iedere donderdag om 22.00 uur te zien op Comedy Central. #celebritystandup

Kijk de aflevering direct na uitzending terug op de Celebrity Stand-Up Hub (www.comedycentral.nl/celebritystandup) of bekijk de leukste sneak peeks en behind-the-scenes. Ook zijn in deze hub alle afleveringen van seizoen 1 terug te vinden met onder andere de stand-ups van Glenn Helder, Patty Brard, Tofik Dibi, Roxeanne Hazes en Ferry Doedens.

Over Comedy Central

Comedy Central is onderdeel van Viacom International Media Networks Benelux. Het is het comedy merk in het zenderportfolio van Viacom Benelux en de nummer 1 zender in Nederland en Vlaanderen op het gebied van comedy. Comedy Central zendt 24 uur per dag internationale top comedy series als South Park, Bob’s Burgers, Modern Family en The Daily Show uit.

Auteur: Persbericht - Foto: logo