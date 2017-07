Isola Belgium NV, maakt zijn slogan ‘Innovatie in isolatie’ ook waar in het managementteam. Na de zomervakantie zal het managementteam bij Isola Belgium NV (Tongeren/Kortrijk) uitgebreid worden met 2 sterke persoonlijkheden, en daar is BJORN VERHOEVEN (37) één van als CBO (Chief Brand Officer).

Als radiopresentator, coach en manager bij diverse mediabedrijven zoals Medialaan (Qmusic & JOE) en Mediahuis (TVL) wist hij 20 jaar lang zowel strategische en creatieve communicatie, als branding succesvol te implementeren. Waar vroeger een marketingmanager werd gezocht in het managementteam, opteert Isola Belgium NV innovatief voor een Chief Brand Officer. In deze nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor het imago, beleving en merkbelofte van Isola Belgium NV. Dit op diverse vlakken van zowel marketing (on- en offline), sales, personeel, design, public relations en klantenservice.

“20 jaar lang mocht ik al mijn steentje bijdragen aan de innovatie van het radiolandschap, met de opstart van de eerste commerciële radio’s voor Medialaan. Nu ga ik graag de uitdaging aan om deze communicatie-, management- en marketingkennis ook te gebruiken in de bouwsector die ook voor een enorme innovatie en ®evolutie staat. ISOLA Belgium is een referentie in België als het gaat om isolatie, heeft een schat aan experten en uitstekende producten aan boord en wil meer dan ooit een sterk merk zijn met een ongeëvenaarde klantenbeleving. Wij zullen in alles een stap verder gaan en niet alleen een woning of project isoleren, maar onze bouwers en verbouwers goed informeren, adviseren en hen een unieke beleving geven als ze in aanraking komen met ons. Een perfecte begeleiding op economisch, ecologisch en esthetisch vlak is wat we beloven. Samen zoeken naar de optimale totale besparing en het verminderen van de voetafdruk voor het milieu zijn essentieel!”

Uiteraard zal Bjorn naast zijn nieuwe job bij Isola Belgium ook nog actief blijven als DJ, presentator, radio en TV stem, VoiceOver in de media en de muziek, wat dan ook nog steeds zijn passie is, maar dan vooral in het weekend. Bjorn Verhoeven is wellicht dé allround dj van Vlaanderen en zal dat met veel plezier blijven :) Eender welk feest je ook voor ogen hebt, Bjorn Verhoeven zorgt voor mega ambiance!

Referenties: Foute Party Flanders Expo, Q-Party’s, JOE fm Greatest Hits Party, Centrum Awards Roeselare, Radio Contact, TVL, Het Schlagerfestival Ethias Hasselt, Kanaal 2 Mega On Air Flanders Expo, Kanaal 2 Mega On Air Sportpaleis, Gulden Eifeesten Kruishoutem, Mennefeesten Ingelmunster, Personeelsfeesten Record Bank, Personeelsfeesten Vanreusel Snacks, OGH Varsenare, Awards Groot Menen, Albumvoorstellingen Universal Music Belgium, JOE fm Greatest Hits Party’s, Legendary 90’s, De Nacht van Exclusief Relaunch Party, De Nacht van Exclusief #DNVE, Eskimofabriek Gent, Personeelsfeest Sint-Trudo Ziekenhuis, Vostertfeesten Bree, …

