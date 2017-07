In de jaren 80 bestormde Kim Wilde de hitlijsten met haar aanstekelijke new wave hits. Haar debuut Kids in America werd in 1981 onmiddellijk een internationaal succes, gevolgd door topsongs als Cambodia, View from a Bridge en Never trust a stranger.

30 miljoen verkochte platen

Niet minder dan dertig miljoen albums en singles heeft ze ondertussen verkocht. In 2016 verschijnt ze terug op de podia tot grote vreugde van de fans. Ze is tijdloos geworden!

Kim Wilde doet haar naam alle eer aan. Haar songs zijn soms een tikkeltje ruig, maar tegelijk gevoelig, door de aanstekelijk melancholieke klank van haar stem. Rock met een twist, die begin jaren ’80 de titel New Wave mee kreeg. Een stijl die goed in de smaak viel van het internationale poppubliek. In 1983 werd ze bij de Engelse BPI Awards uitgeroepen tot beste Engelse zangeres.

In de jaren ’90 laste ze een muzikaal sabbatical in en vulde ze haar tijd met het moederschap en tuinieren. Maar Kim kwam terug, en hoe. In 2003 scoorde zij samen met de Duitse zangeres Nena de tweetalige hit ‘Anyplace, Anywhere, Anytime’. Het resultaat: vijf weken op nummer 1 in de hitparade. Dat succes markeerde haar comeback op het podium en in de studio.

Met ‘You came’ scoorde ze in 2006 weer een hit en er volgden nog diverse nieuwe albums, met als laatste wapenfeit haar kerstalbum ‘Wilde Winter Songbook’ in december 2014. Momenteel werkt de zangeres aan een nieuw album en live staat ze er helemaal terug.

Kursaal Oostende baadt voor één avond in 99 New Wave tinten zwart. Niet te missen!

Tickets zijn beschikbaar via www.kursaaloostende.be of 070 660 601 en kosten tussen 30 en 50 euro.

Auteur: Persbericht - Foto: logo