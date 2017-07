Al ruim 25 jaar brengt Roland van den Berg, beter bekend als Rasti Rostelli, mensen in vervoering met zijn hypnoseshows. Op vrijdag 21 juli kan je Rostelli aan het werk zien in Kusttheater Colisée in Blankenberge. Zet je schrap voor een magische avond…

Rasti Rostelli is een fenomeen in Vlaanderen, Nederland en ver daarbuiten. De man begon zijn carrière als technicus bij Philips, werd daarna eigenaar van een aantal horecazaken, maar besefte uiteindelijk dat zijn ‘roeping’ ergens anders lag. Al van kindsbeen af, besefte hij dat hij over bijzondere gaven beschikte en na een ontmoeting met de magiër Heroudini, werd het voor hem duidelijk dat hypnose de sleutel was tot het ontastbare.



Ondertussen zijn de shows van Rasti Rostelli uitgegroeid tot ware publiekstrekkers. Al meer dan 700 000 mensen bezochten zijn shows en lieten zich meevoeren in de wereld van het onderbewustzijn. Met meer dan 250 opvoeringen per jaar en ondertussen meer dan 25 jaar ervaring in hypnose, is Rostelli een autoriteit geworden op het gebied van het onderbewustzijn en hypnose.



Op vrijdag 21 juli 2017 komt Rasti Rostelli met zijn hypnoseshow naar Blankenberge. Het gezellige Kusttheater Colisée vormt het uitgelezen decor voor een magische avond waarbij je je als publiek kan laten meevoeren in de wereld van het ontastbare.



In de anderhalf uur durende show laat Rostelli zien wat er met hypnose allemaal mogelijk is. Je zal versteld staan! Wie zin heeft om een dag aan zee op een originele wijze af te sluiten in één van de gezelligste theaters van Vlaanderen, mag deze show beslist niet missen.

Praktisch

Waar? Kusttheater Colisée, Kerkstraat 27, Blankenberge

Wanneer? Vrijdag 21 juli 2017 om 20u30

Tickets? 25 euro + reservatiekost

Bestellen en info: www.kusttheater.com

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement

