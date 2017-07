Louis Vuitton is volgens het invloedrijke zakenblad Forbes het sterkste luxemerk ter wereld. Het bekendste ook, met 450 luxeboetieks verspreid over de hele wereld. Het merk maakt handtassen en koffers die soms tot 100.000 euro per stuk kunnen kosten. Maar ze verkopen evenzeer gsm-hoesjes voor een paar honderd euro. Zo is Louis Vuitton tegelijk exclusief en relatief toegankelijk voor de grote massa. Wat maakt Vuitton tot zo'n succesverhaal? Het merk laat voor de eerste keer camera’s toe achter de schermen, voor een reportage die Julie Colpaert op donderdag 6 juli voorstelt in Telefacts Zomer.

Aan het hoofd van het luxemerk staat CEO Bernard Arnault. Hij is de rijkste man van Frankrijk. 30 jaar geleden redde hij Vuitton van het faillissement door met de champagne- en cognacproducenten Moët en Hennessy te fuseren. Nu is zijn bedrijf het grootste luxeconcern ter wereld, met zo’n 38 miljard euro omzet per jaar. Azië is de grootste afzetmarkt, maar het modehuis is er ook het slachtoffer van z’n eigen succes. Tegenwoordig worden er immers meer namaaktassen verkocht dan echte. Het zorgt ervoor dat Vuitton minder in trek is bij de doelgroep: de ultrarijken.

Het merk hanteert strenge kwaliteitsnormen om de prijs van zijn producten te rechtvaardigen. Zo worden de handtassen getest op elk klimaattype waar ook ter wereld: zowel woestijnen als dagjes op het strand moeten ze probleemloos kunnen doorstaan. Arnaud Capdeville is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles: “We gaan ervan uit dat onze klanten hun product zo'n tien keer per dag gebruiken. En dat tien jaar lang elke dag van het jaar. Bijgevolg test ik dus of ik 36.000 keer de sluithaak van de tas kan openen zonder dat die te soepel of te rigide wordt.”



Telefacts Zomer, donderdag 06 juli om 22u05 bij vtm

