Bij arrest van 6 juli 2017 heeft de Raad van State de milieuvergunning verleend door de Vlaamse Minister van Leefmilieu op 8 juli 2014 voor de uitbating van het Antwerpse Sportpaleis en de Lotto Arena vernietigd. De vergunning werd door de Minister verleend na een beroep door een buurtbewoner tegen de eerder door de Deputatie verleende vergunning.



Voor de verdere uitbating is er momenteel geen probleem en geplande events gaan gewoon door. Door de vernietiging valt Antwerps Sportpaleis immers terug op de vergunning van de Deputatie, waartegen nu opnieuw een niet-schorsend beroep hangende is. De exploitatie kan worden voortgezet in afwachting van een nieuwe vergunning van de Minister. Deze vergunning zal rekening dienen te houden met de motivering van de Raad van State.



Als reden voor de vernietiging weerhoudt de Raad van State een strijdigheid met de bepalingen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de noodzaak om in de parkeerbehoefte te voorzien. Antwerps Sportpaleis heeft haar mobiliteitsinspanningen uitgebreid beargumenteerd en toegelicht in de procedures voor de Minister en voor de Raad van State, en werd hierin over de volledige lijn gevolgd door de Auditeur. De Raad van State heeft hierover nu anders geoordeeld, en dient hierin uiteraard te worden gerespecteerd.



Antwerps Sportpaleis is enigszins verrast door dit arrest, maar heeft er vertrouwen in dat haar inzet op het vlak van mobiliteit voldoende overtuigend zal blijken. Zij zet deze inspanningen onverminderd verder in de komende maanden van uitbating.

Auteur: Persbericht - Foto: logo