De derde editie van de Nacht van de Abonnees in Plopsaland De Panne was een schot in de roos. Maar liefst 10.000 trouwe bezoekers werden gisterenavond door Plopsa in de bloemetjes gezet tijdens een exclusieve avondopening.

Wat drie jaar geleden begon als éénmalig evenement ter ere van de vijftiende verjaardag van Plopsaland De Panne, is inmiddels uitgegroeid tot een mooie traditie. Zo organiseerde Plopsa gisteren voor het derde jaar op rij een exclusieve avondopening voor haar abonnees. De zomeravond ging van start met een steronthulling van Belle Perez op de ‘Story Walk of Fame’ aan het Plopsa Theater. Na deze warme verwelkoming dompelde ze de aanwezigen onder in een zwoele Spaanse sfeer met haar bekende zomerse hits. Vervolgens gaf het vrouwelijke dj-duo 2Empress het beste van zichzelf tijdens een daverende liveset waarbij ze alle abonnees meteen in feeststemming brachten. Ook de attracties waren geopend en op diverse locaties in het park kon men van verbluffende animatie genieten, waaronder de feestelijke Plopsa Parade die met alle figuren doorheen het park trok. Aansluitend op de dj-set van 2Empress werd de avond volwaardig afgesloten met een adembenemend vuurwerkspektakel.

“We hebben het succes van Plopsa in eerste plaats te danken aan onze bezoekers.”, legt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group, uit. “Onze 95.000 abonnees zijn onze trouwste fans. Daarom vinden we het belangrijk hen jaarlijks met een exclusief evenement te verwennen, waarbij zij de sterren van de avond zijn!”

Bron: Plopsa - Auteur: Persbericht - Foto: Plopsa