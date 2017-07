Voor de 7de maal op rij organiseert AMusEd de zangwedstrijd “Talent der Lage Landen”. De kids-editie “Kids’Talent” wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd.



Na de sluiting van Theater aan de Stroom zaten de organisatoren met de handen in het haar, het theater was immers de voornaamste locatie van deze wedstrijden. “Wij zijn heel blij dat we dit jaar – en hopelijk ook de volgende jaren – terecht kunnen in het Fakkeltheater”, aldus Tinne De Groot, zaakvoerder van AMusEd. Inschrijven voor de wedstrijd kan nog tot eind juni.

Sinds 2011 is “Talent der Lage Landen” niet meer weg te denken uit de reeks met Vlaamse zang-wedstrijden. Elk jaar schrijven enkele honderden kandidaten zich in om hieraan deel te nemen. Vorig jaar werd er voor het eerst een kids-editie georganiseerd en ook deze formule schijnt aan te slagen. Jong en minder-jong talent uit Vlaanderen en Nederland stuurt momenteel massaal een demo in, in de hoop geselecteerd te worden voor deze wedstrijd. Het prijzenpakket is immers niet niks : een song die wordt opgenomen in een professionele opnamestudio, coaching, een fotoshoot, een eigen website ... Beide wedstrijden staan open voor Pop - Poprock - Jazz - Musical - Kleinkunst en klassieke muziek.

Vorig jaar hing er even een donderwolk boven de wedstrijd. In de zomervakantie kregen de organisatoren te horen dat “Theater aan de Stroom”, de belangrijkste locatie van de wedstrijd, noodgedwongen de deuren moest sluiten. De wedstrijd werd toen tijdelijk ondergebracht in CC.Ter Schelde, eveneens op de Antwerpse Linkeroever.

Dit jaar werd er gezocht naar een zaal waar alle rondes zouden kunnen doorgaan, wat niet evident bleek te zijn. Na wat puzzelen met mogelijke data werd er gekozen voor het Fakkeltheater. Alle rondes gaan door in de Zwarte zaal, de halve finale en de finale van “Talent der Lage Landen” gaan door in de Rode zaal.

Kandidaat-deelnemers kunnen nog tot 30 juli inschrijven via www.amused.be

Tickets: www.fakkeltheater.be

LIVESHOWS 2017

Talent der Lage Landen 2017

14 augustus: kwartfinale 1

17 augustus: kwartfinale 2

19 augustus: kwartfinale 3

23 augustus: halve finale

30 augustus: finale



Telkens om 20.15 uur

Kids’Talent 2017

16 augustus: kwartfinale 1

18 augustus: kwartfinale 2

20 augustus: halve finale

25 augustus: finale

Telkens om 19 uur

Auteur: Persbericht - Foto: logo