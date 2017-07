Deze zomer kunnen de Eén-kijkers genieten van de spannende Britse drama- en misdaadreeks Riviera. Deze tiendelige thrillerreeks speelt zich af in de glamoureuze onderwereld van de Franse Rivièra en werd deels geregisseerd door Hans Herbots. De Vlaamse regisseur nam twee afleveringen voor zijn rekening en werkte zo samen met grote namen als Julia Stiles (The Bourne trilogy, 10 things I hate about you), Iwan Rheon (Game of thrones) en Lena Olin (Chocolat). De reeks werd bedacht door de Oscarwinnende schrijver en regisseur Neil Jordan.

In Riviera is de pasgetrouwde Georgina Clios (vertolkt door Julia Stiles) kapot van verdriet wanneer haar man, de miljardair Constantine Clios, omkomt bij een explosie op een jacht. Maar al snel ontdekt Georgina dat haar man niet zo onschuldig was als ze dacht… Leugens, oplichterij en moord blijken de dagelijkse realiteit in zijn milieu. Om haar familie en fortuin veilig te houden, moet Georgina zich snel aanpassen aan de gevaarlijke omstandigheden en even sluw denken als haar vijanden.

Hans Herbots: "Riviera is echt een reeks om in de zomer te bekijken: een intrigerend verhaal in een zonnige omgeving. Shady people in sunny places."

Riviera: vanaf dinsdag 25 juli van maandag tot en met donderdag rond 22.00 uur op Eén.

Bron: Eén - Auteur: Persbericht - Foto: Sky UK Limited