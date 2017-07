First In Human: zondag 20 augustus om 20:30 uur

Elk medicijn en elke medische behandeling is ooit een allereerste keer getest op een mens. Een stap die niet zonder risico’s is, want wat in het labo of op proefdieren werkt, kan op de mens een heel andere uitwerking hebben. Toch is het de enige manier om medische doorbraken mogelijk te maken en levens te redden. Nog altijd zijn er mensen die voor het eerst zo’n nieuwe behandeling ondergaan omdat er nieuwe ziektes of nieuwe varianten opduiken waarop nog geen antwoord is gevonden. De aangrijpende serie First In Human – gepresenteerd door acteur Jim Parsons – volgt vier patiënten die voor de reguliere medische wetenschap uitbehandeld zijn en nu hun hoop hebben gevestigd op een nieuwe behandelmethode.



Die behandeling vindt plaats in Building 10, het grootste onderzoeksziekenhuis ter wereld, dat nu voor het eerst zijn deuren opent voor de camera’s. In dit onderdeel van het National Institutes of Health werd ooit de eerste succesvolle chemotherapie toegediend, de eerste gentherapie gedaan en werd lithium voor het eerst gebruikt tegen depressies – om maar enkele van de vele doorbraken te noemen die in dit gebouw plaatsvonden. De patiënten weten welke risico’s ze lopen, maar ook dat ze weinig andere keuzes hebben. Dat maakt hun positie als proefpersoon even dapper als ontroerend. Kunnen zij hun eigen leven en dat van vele anderen redden?



Outback Truckers: woensdag 16 augustus om 21:25 uur

Wie vrachtwagenchauffeur is in Australië, mag het niet erg vinden om lang van huis te zijn. En moet vooral erg goed kunnen sturen, zeker als de vracht afgeleverd moet worden in de slecht bereikbare outback van het land. In een nieuw seizoen van Outback Truckers zien we hoe deze kings of the road hun tientonners weer manoeuvreren over de gammelste wegen. Het is het terrein van de ervaren truckers die durven te rijden waar de meeste andere truckers niet willen komen. Zoals trucker Yogi, die op het punt staat een reis van 7.000 kilometer over onheilspellend terrein te maken, van de ene kant van Australië naar de andere kant. Hij vervoert een lastige vracht waar grote truckbedrijven geen zin hebben. Het is de enige manier om het hoofd boven water te houden. Het zwaarst aan zijn werk vindt hij echter dat hij twee weken zonder gezin moet zijn.



Dan hebben Nick en Jo het beter bekeken. Dit echtpaar leeft en werkt samen in de vrachtwagen en hoeft elkaar dus niet te missen als ze op pad zijn. Daar staat tegenover dat hun relatie wel bestand moet zijn tegen de enorme tegenslagen die een ‘outback trucker’ kan meemaken. Zo rijden ze na een periode van extreme droogte, waardoor de wegen stoffig zijn en de kans op bosbranden extra groot. Maar het tegenovergestelde is ook niet fijn, weten Steve Graham en zijn partner Slick, die in het Noorden in het regenseizoen werken en soms niet verder kunnen rijden als de weg veranderd is in een rivier. Maar wat er ook gebeurt, de outback truckers vinden altijd weer een oplossing om hun kostbare vracht op de plaats van bestemming te krijgen.



Carspotting: donderdag 17 augustus om 21:25 uur

In Amerika wemelt het nog van de klassieke auto’s die niet meer worden gebruikt. Vaak staan ze verscholen in weilanden, ver uit het zicht van autohandelaren die ze maar wat graag willen opkopen en opknappen. De autofanaten Carlos, Pedro en Niko lossen dat probleem op met moderne middelen. Met drones scannen ze hele gebieden, in de hoop dat ze die ene unieke klassieker in een hooiberg vinden. Ze zijn net begonnen met hun business en hebben hoge verwachtingen. Zo vinden ze op hun eerste zoektocht een weiland vol waardevolle autowrakken. Na betaling van 7.500 dollar gaan ze naar huis met twee Camaro’s, een Lotus van 1973 en een Cuda van 1970. Vooral om die laatste was het ze te doen. Voor een klant bouwen ze hem om tot een krachtig racemonster met een motor van maar liefst 750 pk. De klant is laaiend enthousiast en voorziet een mooie toekomst voor de mannen: “Jullie zullen lang in business blijven als dit de kwaliteit is die jullie leveren.”



Misfit Garage : zaterdag 19 augustus om 21:00 uur

De mannen van de Fired Up Garage in Dallas zijn terug om te laten zien dat ze de beste van heel Texas zijn in het restaureren van klassieke auto’s. De ex-werknemers van de vermaarde Gas Monkey Garage willen niets liever dan hun oude bazen van de troon stoten in een nieuw seizoen van Misfit Garage. Na twee goede verkoopdeals op de gerenommeerde veiling van Barrett-Jackson is hun zelfvertrouwen groter dan ooit. Zo groot dat Tom en Scot besluiten een vervallen Willys Jeep van 1952 voor veel geld op te kopen en hem om te bouwen tot een hypermodere hot rod. Maar het is nota bene een auto die Thomas net van de hand had gedaan, omdat hij er geen heil in zag. Nu zijn eigen collega’s hem voor de dubbele prijs weer hebben teruggekocht, lopen de spanningen even flink op. Maar de mannen zijn niet voor niks de buitenbeentjes (misfits) van de autowereld en staan bekend om hun eigenwijze en onorthodoxe manier van werken. De ruzie is dus snel bijgelegd, waarna ze alle energie in het ombouwen van de auto kunnen steken.



River Monsters: vrijdag 25 augustus om 20:30 uur

In de acht voorgaande seizoenen van River Monsters heeft de extreme visser Jeremy Wade al veel monsterlijke vissen aan zijn hengel gehad. Nu hij in het nieuwe seizoen de melding krijgt van een enorme vis in zijn eigen Engeland die daar nooit eerder is gezien, is hij extra gefascineerd. De vis van drie meter, die aanspoelde op het strand van Northumberland, blijkt een die normaal in de diepe arctische wateren zwemt. Wat doet deze haai in Engeland? En, niet onbelangrijk, hoe gevaarlijk is hij eigenlijk? De haai kan net zo groot worden als de witte haai, maar heeft vier keer zoveel tanden! Om het roofinstinct van de haai te achterhalen, reist Jeremy onder meer af naar Groenland, om in de vrieskou op zoek te gaan naar het mysterie van dit schuwe dier.



In dit seizoen gaat Jeremy ook opnieuw op zoek naar de enorme katvis die hij in zijn eerste seizoen al eens tegenkwam in India. Jeremy heeft altijd gedacht dat deze enorme katvissen inmiddels uitgestorven zouden zijn, maar als hij hoort van een vergelijkbaar geval in Nepal, gaat hij op onderzoek uit. Hij reist ook naar Maleisië, naar een tropisch eiland in Indonesië en een vulkaaneiland in de Pacifische Ring van Vuur om te kijken welke riviermonsters hier rondzwemmen. Het is het allerlaatste seizoen van River Monsters, maar niet getreurd. Jeremy Wade komt terug met een heel nieuw en fascinerend project.



Mighty Cruise Ships: dinsdag 29 augustus om 20:30 uur

In een nieuw seizoen van Mighty Cruise Ships mag Discovery weer aan boord gaan van de grootste, mooiste en meest tot de verbeelding sprekende cruiseschepen ter wereld. Zoals de Royal Clipper, het grootste zeilcruiseschip ter wereld, en de Ocean Endeavour, met een romp die bestand is tegen ijsschotsen en dwars door de poolzee vaart, waar het de opvarenden trakteert op een uitzicht van ijsbergen en ijsberen.



In de eerste aflevering vaart het programma mee met een wel heel bijzondere tocht, eentje waarvan de passagiers zelf bepalen waar ze heen gaan. Het is een zogeheten surprise cruise op de Europa 2, een van de meest luxueuze cruiseschepen die er zijn. Elke hut heeft een balkonterras met uitzicht over zee én een persoonlijke begeleider. Dat kan ook, met 370 crewleden op slechts 500 passagiers. En die passagiers mogen dus ook nog eens democratisch bepalen waar de reis vanuit Istanboel naartoe gaat. Niet alleen voor de passagiers, maar ook voor de bemanning en kapitein een bijzondere verrassing.



Expedition Mungo: woensdag 30 augustus om 20:30 uur

Paul 'Mungo' Mungeam is een cameraman die het avontuur niet schuwt. Hij werkte in meer dan negentig landen, waar hij de wilde, woeste en soms levensgevaarlijke natuur vastlegde met zijn camera. Tijdens zijn reizen als cameraman van avonturier Bear Grylls hoorde hij ook opvallende verhalen over het dierenrijk, die soms te bizar voor woorden waren. Over een slang van 50 meter in Peru, een bigfoot-achtig wezen in de Andes en een levende dinosaurus in Liberia. Waren dit slechts urban legends van fantasierijke volkeren, of verhalen die op de waarheid zijn gebaseerd? Mungo wil het zeker weten en keert terug – met camera – om nader onderzoek te doen. In Expedition Mungo bezoekt hij de plekken waar deze mysterieuze wezens gezien zouden zijn en praat hij met ooggetuigen. Het ultieme doel van de cameraman is natuurlijk om er eentje voor zijn lens te krijgen en daarmee het onomstotelijke bewijs te leveren.



Garage Rehab: donderdag 31 augustus om 20:30 uur

Talloze garages in Amerika hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Niet omdat er te weinig auto’s zijn die gerepareerd moeten worden, maar puur omdat ze hun zaken niet goed op orde hebben. Een rommelige werkplaats, een rommelige boekhouding of gewoon een rammelend businessplan. Voor de succesvolle autohandelaar en garage-eigenaar Richard Rawlings van Gas Monkey Garage is dit onbegrijpelijk en ook een doorn in het oog. Daarom biedt hij in het nieuwe programma Garage Rehab zijn zakelijke hulp aan deze kwakkelende garages aan, om ze met de juiste aanpak om te bouwen tot een florerende business. Maar dan wel op zijn manier en onder zijn harde voorwaarden. Richard stopt er zijn eigen geld in, en de eigenaar heeft een jaar de tijd om het – met rente – terug te betalen. Lukt dat niet, dan is de zaak van Richard. Voor de worstelende eigenaren klinkt het als een harde deal, maar het is er eentje die ze eigenlijk niet kunnen weigeren.

