11 juli 2017 MTV stuurt Ex on the Beach: Double Dutch-tweeling Sharon en Esmee op vakantie in nieuwe show

Van Maaskantje naar...? Viacom-zender MTV stuurt tweeling Sharon en Esmee, bekend van Ex on the Beach: Double Dutch, op vakantie! Dat wordt Double Trouble! Waar ze heen gaan? Ze hebben geen idee. Wordt het een luxe resort, een safari of met de WC-rol onder de arm de camping over? Je ziet het vanaf 27 augustus elke zondag om 22.00 uur bij MTV in Double Trouble!







Sharon en Esmee zijn bekend van MTV’s kijkcijferkanon Ex on the Beach: Double Dutch, dat de jonge kijker elke week weer aan de TV wist te kluisteren en het internet deed ontploffen met uitspraken als “Wij zijn de twee grootste sletjes, maar met de minste vetjes”. De laatste uitzending bereikte maar liefst 259.600 kijkers (A6+ inclusief uitgesteld kijken, bron:SKO) tijdens de première op tv.

Auteur: Persbericht - Foto: logo