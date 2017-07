Op deze Vlaamse feestdag ging Radio 2 in De Vlaamse 100 op zoek naar het beste nummer uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. Luisteraars konden de voorbije weken op hun favoriete nummers stemmen, en de grote winnaar is "Een ster" van Stan Van Samang. Het lied stond ook vorig jaar op nummer 1 in De Vlaamse 100. Op nummer 2 prijkt dit jaar Raymond van het Groenewoud met "Twee meisjes" en op nummer 3 volgt "Mia" van Gorki.

Christel Van Dyck en Showbizz Bart presenteerden De Vlaamse 100 van 13.00 tot 20.00 uur live vanop de Grote Markt in Brussel, waar Radio 2 partner is van Brussel danst/Vlaanderen feest. In De Vlaamse 100 konden luisteraars niet enkel genieten van de 100 beste nummers gemaakt door Vlaamse artiesten, maar ook van tal van live-optredens. Onder andere Liliane Saint-Pierre, Johan Verminnen, Yevgueni en Belle Perez kwamen langs.

Enkele opvallende cijfers uit De Vlaamse 100:

Will Tura is de best scorende artiest - hij staat met maar liefst 5 nummers in de lijst: Eenzaam zonder jou (op 4), Ik mis je zo (11), Hemelsblauw (23), Omdat ik Vlaming ben (29) en Vlaanderen m'n land (83).



Clouseau volgt met 4 nummers: Afscheid van een vriend (op 7), Nobelprijs (15), En dans (43) en Daar gaat ze (51).



De nummer 1 uit De Vlaamse 100, "Een ster", scoort bij het publiek niet enkel in de versie van Stan Van Samang: ook de versie van Christoff (50) staat in de top 100.



Ook "Honeybee" staat 2 keer in de lijst: in de versie van Belle Perez (79) en in de versie van Johannes Genard (64).



In totaal staan er 73 Nederlandstalige liedjes in de lijst.

Bron: Radio 2 - Auteur: Persbericht - Foto: logo