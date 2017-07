Wie Dimitri Vegas & Like Mike aan het werk wil zien dit najaar in eigen land, kan binnenkort tickets kopen voor één van hun vier Sportpaleisconcerten op 15, 16, 22 en 23 december 2017. Snel zijn is de boodschap, want de vorige concertreeks – 80.000 tickets – waren in een mum van tijd helemaal uitverkocht! Save the date, op dinsdag 5 september, voor de start van de ticketverkoop voor 'Bringing the Madness: Reflections' via www.livenation.be en www.proximusgoformusic.be.

Dimitri Vegas & Like Mike zijn helemaal klaar voor een drukke zomer. Op het tourschema staan shows in de VS, Brazilië, Mexico, Europa, Azië en natuurlijk staan er ook heel wat zomerfestivals op de planning. Het dj-duo staat op Tomorrowland, waar ze tijdens de twee weekends maar liefst drie sets spelen, maar ze zijn ook te zien op o.a. Airbeat One (Duitsland), Barcelona Beach Festival (Spanje), Sunrise Festival (Polen) en Sziget Festival (Hongarije). In september trekken de broers naar China en Zuid-Korea, om daarna door te vliegen naar Mexico, Peru, Chili en Argentinië. En wie deze zomer op Ibiza vertoeft, kan Dimitri Vegas & Like Mike élke dinsdag aan het werk zien in club Ushuaïa, tijdens de ‘Garden of Madness’ residency in samenwerking met Tomorrowland. Op de line-up staan guests als Lost Frequencies, Marshmello, Nervo, Steve Angello, Steve Aoki en W&W. Het concept tekent voor een imposant podium, betoverende special effects, led en licht.

Het najaar staat in het teken van de nieuwe concertreeks: ‘Bringing the Madness: Reflections’. Vier avonden lang zetten Dimitri Vegas & Like Mike het Antwerps Sportpaleis in vuur en vlam. Vijf jaar op rij zetten de broers de kerstvakantie in met een stevig feestje. De afgelopen vier jaar speelden ze maar liefst 11 shows, goed voor 215.000 tickets. In 2016 brachten ze onder meer een retro dj-set met vinyl in een zwevende dj-booth meters hoog boven het publiek. De hele zaal werd ingekleed met een indrukwekkende LED-muur van 1.200 vierkante meter en niet minder dan 910 flessen CO2 werden erdoor gejaagd. Cijfers en beelden om van te duizelen.

Tussen de dj-sets door, is er ook tijd voor nieuwe muziek. Er staan enkele internationale samenwerkingen op de agenda: Coldplay en The Chainsmokers vroegen hen om hun nummer ‘Something Just Like This’ te remixen en de volgende single, die binnenkort uitkomt, is een collab met David Guetta. In het verleden werkten de twee al samen met supersterren als Jennifer Lopez, Pitbull, Snoop Dogg en Sean Paul. In mei kwam hun remix uit van het bekende 'He's a Pirate' van filmcomponist Hans Zimmer. Het nummer is te horen als bonustrack van de nieuwe film 'Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge'.

Dimitri Vegas & Like Mike scoren met hun hits meer dan 60 miljoen streams op Spotify. Shows in de Verenigde Staten – van New York over Las Vegas en Miami, waren in 1-2-3 uitverkocht. Niet alleen in de hitlijsten scoren de twee hoge toppen, ook op sociale media. Hun 8 miljoen Facebookfans, 3 miljoen Instagram-volgers, meer dan 2,6 volgers op Twitter en in totaal meer dan 400 miljoen YouTubeviews, bevestigen de populariteit van Dimitri Vegas & Like Mike over de hele wereld. In april scoorden ze nog een nummer één hit in het Amerikaanse muziekmagazine Billboard. Het nummer ‘Hey Baby’ stootte door tot de absolute top in de categorie ‘Dance Club Songs’, net als hun vorige hit ‘Higher Place’. In vijftien maanden tijd tekenden de dj-broers voor twee nummer één hits in de meest prestigieuze muzieklijst ter wereld. Nog meer erkenning valt op te tekenen bij de International Dance Music Awards die hen in 2014, 2015 en 2016 kroonden tot de ‘’Beste Europese dj’s”, waar ze ook in 2015 op nummer één stonden in de prestigieuze DJ Mag Top 100.

Kortom, de nieuwe reeks 'Bringing the Madness: Reflections' op vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 december 2017 is niet te missen!

START TICKETVERKOOP

DINSDAG 5 SEPTEMBER, 10:00

TICKETS VIA WWW.PROXIMUSGOFORMUSIC.BE

TICKETPRIJS : €54 - €42 - €37

MEET&GREET PACKAGE : €312 - €300

EARLY ENTRY PACKAGE : €150

(PRIJS INCL. SERVICEKOSTEN)

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE

WEBSITE: www.dimitrivegasandlikemike.com

FACEBOOK: www.facebook.com/dimitrivegasandlikemike

INSTAGRAM: www.instagram.com/dimitrivegasandlikemike

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement