Het Belgisch productiehuis Marmalade start in Antwerpen met de filmopnames van ‘Bad Trip’, een komedie geregisseerd door Dries Vos (‘Biker Boys’, ‘Patrouille Linkeroever’, ‘Allemaal Familie’, ‘De Dag’, etc.). Jef Hoogmartens (‘Amateurs’ en ‘Patrouille Linkeroever’) schreef het script. De hoofdrollen zijn weggelegd voor een Vlaamse topcast met onder meer Jonas Van Geel, Tom Audenaert, Ben Segers en Gene Bervoets. De distributie van de film ligt in handen van Het Belgisch productiehuis Marmalade start, in een coproductie met Entertainment One, met de filmopnames van ‘Bastaard’, een psychologische thriller geregisseerd door Mathieu Mortelmans. Jan Pepermans en Stefanie Vanhecke (‘Chaussée d'Amour’) schreven het script. Naast topacteurs Tine Reymer (‘De Premier’, ‘Salamander’, ‘Loft’, etc.) en Koen De Bouw (‘De Premier’, ‘Het Vonnis’, ‘Loft’, de Amerikaanse reeks 'The Last Tycoon', etc.) zijn de hoofdrollen weggelegd voor de jonge acteertalenten Spencer Bogaert en Bjarne Devolder. De distributie van de film ligt in handen van Entertainment One.

‘Bastaard’ wordt de allereerste langspeelfilm voor regisseur Mathieu Mortelmans die met zijn kortfilms (‘Complices”, ‘Chambre Double’) al verschillende prijzen behaalde. Beide kortfilms werden geselecteerd voor verschillende nationale en internationale festivals. ‘Chambre Double’ (2013) werd meermaals genomineerd en won verschillende awards. ‘Complices’ (2016) won, behalve zijn nominatie voor de Magritte du Cinéma 2017, al meer dan 8 awards waaronder de “Best Drama” award op het Los Angeles Short Film Festival, het grootste en bekendste kortfilmfestival van de VS. Daarnaast regisseerde hij ook afleveringen voor tv-reeksen zoals ‘Vermist’, ‘De Bunker’, ‘Gent-West’ en ‘De Kroongetuigen’.

Met Spencer Bogaert en Bjarne Devolder koos Marmalade in deze psychologische thriller voor jong acteertalent. “Spencer en Bjarne zijn twee hoofdrolspelers waar we in de toekomst nog veel van zullen horen,” zegt producent Yoshi Aesaert, CEO Marmalade. Bogaert maakte in 2014 al zijn acteerdebuut in de Vlaamse avonturenfilm 'Labyrinthus' en speelde ook de hoofdrol in de Belgisch-Franse film 'Vincent'. Vorig jaar stond hij nog naast 'X-Men'-acteur Kodi Smit-McPhee op de set van de Amerikaanse megaproductie 'The Solutrean' van regisseur Albert Hughes. “Voor Devolder wordt het zijn eerste langspeelfilm, maar hij overtuigde ons met zijn verbluffende audities,” aldus Aesaert.

Verder zullen eveneens Lucas Van den Eynde, Arne De Tremerie, Lukas Bulteel, César De Sutter, Sandrine André, Els Olaerts, Dirk Roofthooft en Marijke Umans in de film te bewonderen zijn.

‘Bastaard’:

De zeventienjarige Daan Van Noey (Spencer Bogaert) heeft het niet gemakkelijk: zijn oudere broer Robbie (Arne De Tremerie) is twee jaar geleden gestorven in een ongeluk en Daans gezin is nog steeds kapot van verdriet. Terwijl zijn depressieve moeder Nina (Tine Reymer) zich thuis opsluit, vlucht zijn vader Filip (Koen De Bouw) weg in zijn werk. Wanneer Daan en Nina de dakloze Radja (Bjarne Devolder) ontmoeten tijdens een verzengende zomer, ziet Nina een kans om de leegte, die Robbies dood heeft achtergelaten, opnieuw in te vullen. Zonder overleg haalt ze Radja in huis. Al snel verwelken de relaties binnen het gezin en infecteren seks en geweld de burgerlijke geborgenheid. Daan doorspit Radja’s mysterieuze verleden en begint te vermoeden dat zijn bastaardbroer alle kenmerken van een psychopaat in zich heeft. In een poging om zijn moeder te behoeden voor een tragisch lot, neemt Daan een drastische beslissing… Eén die de toekomst van de familie Van Noey voorgoed dreigt te verwoesten.

De opnames van ‘Bastaard’ gaan door t.e.m. 29 augustus 2017 en vinden plaats in o.a. Schoten, Graven (Grez-Doiceau), Namen, Waver, Lommel, Beveren, Eeklo en Gent. ‘Bastaard’ wordt in het najaar van 2018 in de Belgische bioscopen verwacht.

