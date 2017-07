Milows nieuwe single “Summer Days” plaatst zijn herkenbare sound over een aanstekelijke elektrische gitaar en flirt met Reggaeton en tropical beats, een sound die de luisteraar meeneemt naar een zonnig eiland. Men zegt wel eens dat de beste nummers snel en uit het niets tot stand komen, zo ook voor “Summer Days” dat op een namiddag in Los Angeles geschreven werd.

Op zijn recente Europese club tour werd de wervelende live versie alvast een instant favoriet van de fans. Since Milows hitsingle “Howling At The Moon” (2016) zien we hem natuurlijk evolueren richting een sound die onverwachte muzikale invloeden omarmt.

Op “Summer Days” wordt Milow bijgestaan door de 22-jarige multi-platinum Colombiaanse artiest Sebastián Yatra, die een zinderende Spaanse strofe aan het nummer toevoegt. De Grammy award winnende engineer DJ Swivel (The Chainsmokers, Beyoncé) maakt met zijn mix het nummer volledig onweerstaanbaar. In een wereld vol verwarring brengt Milow een portie nostalgie en positivisme in de vorm van “Summer Days”…..

Vandaag stelt Milow de video voor van deze nieuwe hit. De clip werd in Los Angeles opgenomen door Adam Leeman. En u zou wel eens enkele figuren kunnen herkennen...

https://youtu.be/a0G0fQTw19Q

Auteur: Persbericht

