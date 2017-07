The Chart Validator : Isabelle A. maakt comeback in Ultratop !

Na een succesvolle passage in Liefde voor Muziek en daaruit een mooie single Op glad ijs is de Vlaamse zangeres Isabelle A. weer helemaal terug ! Op 3 binnenkomen in de albumcharts na Liefde voor Muziek is lang geen slechte prestatie, gezien de concurrentie in de zomer.

Isabelle A. brak natuurlijk als kindsterretje door met Hé Lekker Beest, dat altijd op haar gekleefd zal zijn. Nadien scoorde ze nog immense hits met Jij mag altijd op mij rekenen, Hemels, Sarah en vele andere hits.

De CD Zo zal het zijn is een 2CD met enerzijds de nummers die Isabelle A. in Liefde voor Muziek gezongen heeft en anderzijds een aantal nieuwe nummers die volledig van haar en haar smaak zijn.

