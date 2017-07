Vrijdag 14 juli ging ‘Fascination’, de nieuwe zomershow van Het Witte Paard in Blankenberge in première. Een waar in tegenstelling tot vorige jaren, minder bekend volk uit Vlaanderen op af is gekomen. Maar wat aanwezig was mag tot de crème van het Vlaamse entertainmentwereldje gerekend worden. Namen als Nicole & Hugo, zanger-componist John Terra, actrice Greet Rouffaer, acteur Erik Goris, danser en politicus Davy Brocatus, presentator Ignace Crombé, manager Patrick Vandewattijne en tal van anderen, zagen een wervelend muzikaal spektakel om duimen en vingers van af te likken. Een show waar de muziek dit jaar primeert!

Iedere journalist, pennenlikker en fotograaf die vertrouwd is met het showbizzgebeuren in Vlaanderen, keek met nieuwsgierig uit van wat we na de jubileumuitgave van 2016 dit jaar op ons bord zouden krijgen. Iedereen dacht van ja….. wat voor show kunnen producent Ben Van den Keybus en regisseur Jos Dom, samen met Nele Goossens, Sandrine, Daisy Thys, Peter Thyssen, Dimitri Verhoeven, Nanda van de Vorle, Patrick Onzia en Franky Boy nu nog uit hun mouw toveren om de veeleisende Vlaming en toerist nog te bekoren. En welke buitenlandse gasten zullen dit jaar de zomershow extra glans geven?

Verrassende wending

Ik was met vakantie toen Jan Coppe me uitnodigde om op 12 juni de persvoorstelling bij te wonen, wat me een beetje kregelig maakte. Maar ja; de batterijen dienden nodig opgeladen te worden. Dus vroeg ik aan mijn goede vriend en collega Patrick Depypere om me in mijn vakantieoord op de hoogte te houden.

En ik moet bekennen…… toen ik de namen van de speciale guest: Eric Conley van de Barry White Experience en de Gibson Brothers te horen kreeg was mijn eerste reactie: oude wijn in…... Maar ik moet eerlijk bekennen….. na de première van afgelopen vrijdag ben ik beschaamd en sla ik wel duizend maal mea culpa, want we kregen een wervelend en sprankelend spektakel voorgeschoteld waarin de muziek primeert en een heel voorname en belangrijke rol kreeg toebedeeld. Ja, die soms zelfs beklijvend was.

Wie net zoals ik, twijfelde, met vooroordelen zat en enigszins gereserveerd naar de première trok, die moet zijn mening dringend herzien want de jarenlange vertrouwde succesformule van Het Witte Paard, doet het nog steeds. Regisseur Jos Dom en producent Ben Van den Keybus kwamen, voor hun 81ste zomershow luisterend naar de naam ‘Fascination’, wel heel verrassend uit de hoek.

Niet alleen staken ze Het Witte Paard in een nieuw kleedje, maar ook de humor die de show andere jaren overeind hield, krijgt dit jaar een andere rol toegewezen. Producent en regisseur kozen er dit jaar voor om de muziek een centrale plaats te geven in de show. En met het aantrekken van dokter humorist Jan Van Dyke, wordt het humorgehalte ten top gedreven, zodat het evenwicht netjes bewaard is gebleven.

We kregen dus een wervelend en sprankelende show geserveerd. ?a de officiële verwelkoming door Nele Goossens en Peter Thyssen was opener van dienst Patrick Onzia. Met zijn warme stem zong hij het toepasselijke ‘Fascination’ van Nat King Cole, ondersteund door zogezegd drie wedstrijd dansparen. Mooi en terzelfdertijd hilarisch. Naast de vertrouwde kleppers als Sandrine, Daisy Thys, Nele Goossens, Dimitri Verhoeven, Patrick Onzia en Peter Thyssen die het publiek al jaren weet te charmeren, kregen we met de nieuwkomers Jan Van Dyke in duo met Franky Boy en Nanda van de Vorle; een zomershow te zien waarin veel meer vaart steekt. Tel daarbij de expertise van The Gibson Brothers en Eric Conley van The Barry White Experience, die er zes jaar geleden ook al bij waren, alsook de adembenemende internationale acrobaten act Step Out en dan moet ik er geen tekeningetje bijmaken als ik je vertel dat je een peperdure show te zien krijgt waarvoor je normaal naar Parijs of Las Vegas moet, maar hier tegen een betaalbare prijs kunt verslinden. En dat is niet eens overdreven!

Na afloop hoorden we dan ook niets dan lovende commentaren. Volgens sommige bezoekers is deze nieuwe show veel beter dan de vorige editie. Andere trouwe bezoekers vonden de show wel knap maar dan weer spijtig dat de buitenlandse hoofdacts in het verleden ook al de affiche kleurden. In elk geval wist zanger-componist John Terra ons te vertellen dat het helemaal zijn ding was, zijn muziek en dat de show op geen enkel moment verveelt. “De liedjes van The Gibson Brothers en The Barry White Experience werden uitbundig meegezongen. Spijtig van de kleine storing toen de Gibson Brothers werden aangekondigd, maar dat zijn dingen die kunnen gebeuren. En een dikke proficiat richting showballet en kostumering, want zij gaven het geheel een extra dimensie en glans”, aldus John Terra.

Ook voor collega Patrick Onzia was John vol lof. “Enkele keren ging het dak van Het Witte Paard er spreekwoordelijk af. “Ja, met de finale maar ook toen Patrick Onzia een André Hazes-medley serveerde met onder andere 'Een beetje verliefd', ‘Bloed, zweet en tranen’, ‘Zij gelooft in mij’ en ‘Ik meen het’. Het blijven klassiekers en absolute meezingers waarmee Patrick als geen ander weet uit te pakken”, besloot John Terra.

Praktisch

Maakte Het Witte Paard vorig jaar al een inhaalmaneuver, dan steken ze dit jaar nog een extra tandje bij, zowel artistiek, visueel als muzikaal. Kortom…. ‘Fascination’ is een beklijvende show die iedere muziekliefhebber moet zien.

Info, tickets en arrangementen met showdiner en/of overnachting, vind je op de website www.witte-paard.be . Telefonisch kun je terecht op het nummer 050 41 11 00 van het Witte Paard. Mailen kan ook naar info@witte-paard.be .

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren