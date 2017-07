De kans is niet onbestaande dat Urban Trad, na K’s Choice, Soulsister en Stromae, de komende maanden een eigen successtory schrijft op Amerikaanse bodem, zeker nu hun recente Franstalige single ‘Devant toi’ gespot is door een aantal jongeren. “Great gitarist playing with cymbals with mixed base.” “Interesting French song. It’s very unique.” “”If you are a dancer, this is great for contemporary and lyrical and this would be a very fun routine.” “This is a very up beat song..”. Het zijn maar een paar voorbeelden van reacties die Urban Trad dezer dagen binnenkrijgt per mail. “Mooie complimenten en wie weet wat er nog volgt. We zien dat er meer en meer Amerikanen onze ‘Devant toi’ aan het streamen zijn en dat is fijn. Een radiostation heeft hem nog niet opgepikt, maar de ervaring leert mij dat het soms snel kan gaan”, zegt Urban Trad-manager Wilfried Brits. Als ontdekker en bezieler achter de successen van o.a. Blue Blot, Admiral Freebee, Jacle Bow en Vaya Con Dios, heeft hij recht van spreken. “Amerika is afwachten. Voetjes op de grond. Het goede nieuws is dat ze in Wallonië al mee zijn. Daar staat ‘Devant toi’ ondertussen op de playlist van Viva Cité en Sud Radio. Bij Bel RTL was hij een paar weken geleden nog ‘Le disk du jour’. Natuurlijk kan deze single ook in Vlaanderen, zeker als ik zie hoeveel positieve reacties we het voorbije weekend kregen op Na Fir Bolg. Samen met K’s Choice en Luka Bloom, was Urban Trad één van de groepen waar de mensen voor bijeengepakt stonden voor het podium. De nieuwe Urban Trad 2.0 zonder Yves, heeft z’n start duidelijk niet gemist. Ik ben een tevreden mens. We blijven onverminderd doorzetten”, zegt Brits geënthousiasmeerd.



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: Boep