Gent Jazz Festival (6-16 juli) lokte dit jaar meer dan 34.000 bezoekers over 7 festivaldagen. Daarmee ligt de opkomst in dezelfde lijn als de voorbije edities. De festivalorganisatie is bijzonder tevreden met deze 16e editie waar ook Belgische acts als STUFF en Trixie Whitey aantoonden dat ze sterk kunnen presteren op de grote Main Stage. Ook op programmatie op de Garden Stage - waar je nieuwe bands en Belgische of internationale bands kon ontdekken in een clubsetting - werd erg gesmaakt. Twee concertdagen –met headliners Herbie Hancock op 7 juli, en Norah Jones op 9 juli- waren helemaal uitverkocht.

Festivaldirecteur Bertrand Flamang stelt verheugd vast dat de lijn van vernieuwend programmeren op een steeds grotere waardering kan rekenen bij pers en publiek. Het vat op dat er een nieuwe lichting muzikanten binnen de jazz is opgestaan die erin slaagt om met een nieuwe sound een breed publiek aan te spreken. Bovendien is bij die artiesten een attitude en engagement aanwezig dat verder reikt dan de muziek. Getuige bands als Go Go Penguin, Kamasi Washington, STUFF.., Shabaka & The Ancestors die bij hun 2e passage op het festival richting doorbraak doorgroeien. Tot zijn persoonlijke hoogtepunten van 2017 rekent hij verder ook Herbie Hancock (net als in 2003) en Einstürzende Neubauten.

Bij het publiek vielen vooral de passages van Grace Jones, Herbie Hancock, Go Go Penguin, Norah Jones, Kamasi Washington, Trixie Whitley, STUFF, en zeer zeker ook Einsturzende Neubauten in de smaak. Inmiddels trekken de lunchconcerten -op verplaatsing in het Sandton Grand Hotel Reylof Gent- een vast publiek. Het blijkt de perfecte setting voor wie jazz op een andere, kleinschaligere manier wil ontdekken.

De Bijloke: top locatie !

De Bijlokesite bleek opnieuw de ideale haast op maat gemaakte setting voor Gent Jazz. De stad Gent spaart kosten noch moeite om deze site steeds aangenamer en aantrekkelijker te maken voor de bezoekers en het festival voelt zich hierdoor echt beloond.



Lekker en gezond eten.

Qua catering heeft het Gent Jazz Festival resoluut ingezet op betaalbare, gezonde en lekkere festivalfood. Dat slaat aan bij de bezoekers. Alles past in een streven naar een zo divers en duurzaam mogelijk aanbod. In de festivalfood stands werden de gerechten uitgewerkt tot gastronomische hoogstandjes door twee culinaire architecten, de gerenommeerde groentechefs Seppe Nobels en Frank Fol. Bovendien was er dit jaar een exclusief pop-up restaurant op Gent Jazz Festival met gezonde en verse topgerechten uitgedacht door de beide top-chefs.



Cashless Betalen

Een nieuw initiatief dit jaar was het cashless betalen: het bleek meteen een schot in de roos. Geen gedoe met munten of jetons die je achteraf niet meer kan omwisselen en een stuk vlotter en veiliger! Je kreeg een elektronische betaalkaart die de jetons verving en die je gemakkelijk op voorhand kon opwaarderen via je JazzProfiel op de website, of ter plaatse op het festival. Bovendien kan je de resterende jetons overdragen naar de volgende Gent Jazz of naar Jazz Middelheim, dus geen verlies!



Steiger wint Jong Jazztalent Gent 2017

De winnaar van Jong Jazztalent Gent 2017 is gekend: Steiger. Uit 35 inzendingen werden 4 projecten weerhouden (Steiger, Bestiaal, Raphael Malfliet en i.f.o) die werden voorgelegd aan een brede selectie professionals uit de Belgische muzieksector. De winnaar zal vanaf nu werken aan een traject van 1 jaar om het ingezonden project te realiseren. Het project eindigt met een concert op Gent Jazz Festival 2018. Jong Jazztalent Gent is een wedstrijd waarin gezocht wordt naar een bestaande jazzband met een bijzonder en ambitieus project. De organisatie stelt een geldsom ter beschikking om dit project te realiseren in een traject van maximaal 1 jaar in nauw overleg met de organisatie. Het project is vrij te kiezen door de band: gastmusici, budget voor arrangementen, opnames,… Er wordt een maximaal bedrag van € 10.000 ter beschikking gesteld om het project te realiseren, en er hoort ook een concert op Gent Jazz Festival 2018, begeleiding en studiotijd bij DAFT music studios.



Jong Jazztalent Gent is een initiatief van Gent Jazz Festival in samenwerking met brouwerij Duvel Moortgat. Jong Jazztalent Gent tracht het jazzleven bij jong musici te stimuleren en in het bijzonder de kwaliteit van het musiceren.



Interview met Steiger over Jong Jazztalent Gent 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=1WLflBqWXxk

Auteur: Persbericht - Foto: logo