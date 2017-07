Café Beveren krijgt na het café nu ook een eigen plekje in het Antwerpse theaterlandschap. Tijdens de zomer speelt Het Achterland deze zomerse feelgoodkomedie in het Fakkeltheater. Thomas Van Goethem is één van de acteurs, die op het podium zal staan. Hij speelt de rol van Franske, een eenvoudige jongen, die ieders harten steelt. “Ik wou het café niet zien voor de persconferentie”, glimlacht Thomas wanneer we hem polsen. “Zo wou ik me echt laten overvallen door de magie van het DECAP-orgel. En het verrast me op een aangename manier. Tijdens de repetities bleek het volgens de rest van de crew al dat het een gat in mijn cultuur was dat ik nooit eerder van dit pareltje uit de Antwerpse geschiedenis had gehoord. Maar tja, het zij zo. In dit stuk speel ik de rol van Franske. Hij is een eenvoudige jongen, die een beetje naïef en wereldvreemd in het leven staat. Maar dat maakt hem net sympathiek. Hij denkt dat hij op eigen benen kan staan. Maar niets is minder waar.”

Me, myself and I … and the dog!

De makers van Café Beveren kunnen zich verwachten van aan hoog bezoek backstage. “Ik heb een hond gekocht”, vertelt Thomas. “En zij gaat overal met me mee. Achter de schermen is ze al een graag geziene gaste. Maar hoedanook wordt het een drukke zomer. Ik heb 7 dagen op 7 2 shows per dagen in Bobbejaanland. Tussendoor maak ik nog een programma voor Disney Junior en gaan we met FABRICMAGIC de Ketnet Zomertour maken. In het najaar staat Halloween op het programma samen met de voorbereidingen op De Tante van Charlie voor de Komedie Compagnie. Het is druk, maar ik besef dat ik alle kansen moet grijpen. Ik kom op een leeftijd dat ik kansen krijg om met gevestigde waarden samen te werken. Mensen waar ik naar opkijk en waar ik kan van bijleren. Het was aanvankelijk niet gemakkelijk om in mijn agenda tijd vrij te maken voor Café Beveren. Maar toen ik een understudy kreeg in Bobbejaanland, ging alles vrij vlotjes. Het betekent wel dat ik veel uurtjes me, myself and I in the wagen moet vertoeven. Maar dat heb ik er graag voor over.”



Meer info over Café Beveren kan u vinden op:

https://www.fakkeltheater.be/voorstelling/cafe-beveren

Auteur: Bart Liekens - Foto: Jan Liekens