Deze zomer nodigt Canvas alle filmliefhebbers drie keer per week uit voor een filmvoorstelling. wekelijks in een andere stad en provincie. Na Kortrijk is nu Antwerpen aan de beurt. Cinema Canvas strijkt er neer aan de Scheldekaai in Bocadero Waagnatie, op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 juli.

Op elk van die dagen wordt een kwaliteitsfilm vertoond die werd gekozen door een bekende filmliefhebber. Die leidt de film ook zelf in, samen met een andere filmkenner en presentator Michaël Pas. De films worden geprojecteerd op een groot scherm in een sfeervolle setting en met alles erop en eraan, van foodtruck tot zomerbar.

De film en het gesprek vooraf zijn ook te zien op Canvas.

Het programma van Cinema Canvas in Antwerpen ziet er zo uit:

Woensdag 19 juli: Dangerous Liaisons - De keuze van Hilde Van Mieghem.

Donderdag 20 juli: La Piscine - De keuze van Nathalie Basteyns.

Vrijdag 21 juli: A Clockwork Orange - De keuze van Marcel Vanthilt.



De toegang is gratis, maar je moet wel reserveren via www.canvas.be. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: logo