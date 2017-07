In 1999 schreven de Britse miljonairs Barrie Drewit en Tony Barlow geschiedenis: ze waren het eerste homokoppel in Europa dat officieel kinderen kreeg via een draagmoeder. Een tweeling, Aspen en Saffron. Het was ongezien, en ze kwamen meteen in een mediastorm terecht. In Telefacts Zomer brengt Julie Colpaert een portret van het gezin anno 2017.

“Veel mensen die voor draagmoederschap kozen, vonden inspiratie bij ons. Er zijn niet veel wenskinderen die ouder zijn dan zij. Met hen is alles begonnen.” – Tony Barlow

Ondertussen is het achttien jaar later en hebben Barrie en Tony al vijf kinderen. De familie wil bewijzen dat ze onder al die weelde en de constante aandacht van de roddelpers, vanbinnen net hetzelfde zijn als een gewoon gezin. Maar de kinderen zijn ondertussen rotverwend, en ‘normaal’ lijkt soms veraf te zijn.

“Ik probeer ze wel een beetje in te tomen, maar je wilt je kinderen toch meer geven dan wat je vroeger zelf had. En ik had vroeger helemaal niets. Ik was al blij als ik één keer per jaar een lapje steak kreeg met Kerstmis. Zij gaan elke avond uiteten als we op stap zijn. Niet bij McDonald's, maar in chique restaurants. Wat zij op hun twaalfde en vijftiende al geproefd hebben, hebben de meeste vijftigers nog niet gegeten. Is dat verkeerd? Ik verwen hen niet, ik ben gewoon toegeeflijk.” – Tony Barlow



Telefacts Zomer, dinsdag 18 juli om 22u05 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm