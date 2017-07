Vlaanderens meest excentrieke regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn volop bezig met de opnames van hun derde langspeelfilm Patser. Naast de hoofdcast bestaande uit Matteo Simoni, Nora Gharib, Junes Lazaar, Said Boumazoughe en Nabil Mallat stelen nog twee andere topsterren de show, namelijk Dimitri Vegas & Like Mike. Beide heren nemen de rol van bewakingsagenten in de Antwerpse haven voor hun rekening.

Het DJ duo werd persoonlijk gevraagd door Adil en Bilall na hun samenwerking voor de clip “Melody”, het official UEFA anthem van 2016, die zij vorig jaar geregisseerd hebben. Het is meteen hun eerste rol in een fictiefilm. “Het was echt een super leuke ervaring om aan Patser te mogen meewerken. We kijken uit naar de première, al hebben we eerst nog een drukke zomer voor de boeg”, aldus Dimitri en Mike.

De Nederlandse rappers Adje en Hef spelen eveneens mee in Patser. Eerder werden ook al de Nederlandse acteurs Ali B., Werner Kolf en Eric Corton aangekondigd. De opnames gaan nog door tot begin augustus en de film wordt vanaf 24 januari 2018 door Kinepolis Film Distribution in de Vlaamse zalen gebracht.

Patser is een productie van a team productions in coproductie met het Nederlandse Column Film en het Waalse 10.80 Films en wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds, Screen Flanders, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, Cobo Fonds, Nederlands Production Incentive, de Belgische tax shelter financiering, VTM, BNN-VARA, Telenet en VOO-BETV.

Auteur: Persbericht - Foto: logo