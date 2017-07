Peter Luts en de zomer, da’s altijd een goede match. Twee jaar geleden scoorde de Limburger bij onze Noorderburen met de ‘Andes’-single van het Larco project, nu is hij opnieuw op weg naar de top van de charts met z’n nieuwste single ‘Sunshine’.



“Eigenlijk heeft een mens alleen maar zon nodig om gelukkig te zijn. Als ik zie hoe mensen reageren als ze zonnestralen met vitamine D binnenkrijgen, dan zie ik direct het positieve effect. Mensen zijn blij, happy, uitgelaten en dat is exact hetzelfde gevoel wanneer ik ‘Sunshine’ opleg. Instant Hapiness, pure feelgood, zeker als je de stem hoort van Duane Harden. Ik ken de Amerikaanse Duitser al van in de jaren negentig, toen hij aan de zijde van Armand Van Helden met ‘You Don’t Know Me’ een wereldhit scoorde. Het succes van zijn commerciële dancestem was geen toevalstreffer want ook met Powerhouse en ‘What You Need’, deed hij dat succesverhaal nog eens over. Duane’s herkenbare stem gecombineerd met mijn Ibiza-beats, is een bewuste keuze, want dit is de sound waar de jeugd momenteel naar luistert. Al 2,5 weken staan we met ‘Sunshine’ in de top-3 in de Virtual Top 50-lijst van Spotify. Boven ons staat de nieuwe Lost Frequencies (‘Here With You’) en onder ons staat Willy William (‘Mi Gente’). Op basis van het stream-succes heeft ons platenlabel Sony niet alleen een Benelux-deal gesloten, onze track komt ook uit in Frankrijk, Duitsland en op het Amerikaanse Ultra-label”, zegt Versuz-resident-dj Peter Luts.

Peter speelt dit jaar ook opnieuw op Tomorrowland: op zondag 23 juli draait hij op The Brewery- en de Versuz-stage en op beide locaties zit ‘Sunshine’ in z’n playlist.



YouTube: https://youtu.be/oT7t3CQ054c

iTunes: http://smarturl.it/PLDH

Spotify: http://smarturl.it/PLDHstr





Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single