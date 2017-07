Malaga is de tweede grootste stad van Andalusië, maar vooral de geboorteplek van één van 's werelds bekendste schilders, Pablo Picasso. In het hartje van de stad baat de hoogzwangere Lara Pension Bruselas uit. Dat ze in het zuiden van Spanje is terechtgekomen, is de schuld van haar vader Dirk. Hij werkte 30 jaar lang als kapper in België, maar besloot nadien samen met zijn vrouw en pasgeboren dochter naar Malaga te emigreren om er een restaurant over te nemen: Calle de Bruselas. Na haar studies begon Lara eerst in het restaurant van haar vader te werken, maar al snel kriebelde het bij haar om een eigen zaak te starten. Ze koos voor een hostel, maar behield de link met haar papa door de naam Bruselas te gebruiken, meteen ook een mooie verwijzing naar haar Belgische roots.

