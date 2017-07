Eind mei werd de Oostenrijkse schlager- en charmezanger Semino Rossi 55, maar als je luistert naar z’n nieuwe single ‘Wir sind im Herzen jung’, dan blijkt hij als medioor een ambassadeur te zijn van de eeuwige jeugd.

“Leeftijd is maar een cijfer. Het is vooral ook hoe je ermee omgaat. ‘Wir sind im Herzen jung’ is autobiografisch. Als mid-vijftiger voel ik nog steeds erg goed. Zingen is mijn leven, zeker als ik carte blanche krijg en mijn ding mag doen zoals nu bij mijn nieuw platenlabel.”

De nieuwe single ‘Wir sind im Herzen jung’ van Semino Rossi is samen met 13 andere liedjes terug te vinden op Semino’s nieuwste album ‘Ein Teil von mir’. Die cd verscheen twee weken geleden en heeft ondertussen de 1ste plaats bereikt in de Oostenrijkse hitparade, de 4de plek in Duitsland en de 2de plek in Zwitserland. Ook in ons land is het legioen Semino Rossi-fans indrukwekkend. Vier keer stond een van de vijf populairste Oostenrijkse artiesten al op het podium in ons land, in een nagenoeg uitverkochte Ethias Arena. Vrijdag 18 mei 2018 keert Semino met z’n nieuwe Europese ‘Ein Teil von mir’-tournee terug naar Hasselt.

Semino Rossi’s nieuwe single ‘Wir sind im Herzen jung’ en het nieuwe album ‘Ein Teil von mir’ zijn fysiek en digitaal te koop en beschikbaar via streaming.

Bekijk HIER de clip van 'Wir sind im Herzen jung'!



'Wir sind im Herzen jung', de nieuwe single van Semino Rossi is HIER verkrijgbaar op iTunes en kan u HIER beluisteren op Spotify!

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single