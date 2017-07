‘Jubilee in ’t Colisée’ is de beste lachtherapie & gezondheidsapotheek van Jacky Lafon

Het kusttheater 't Colisée in Blankenberge zat zondagnamiddag afgeladen vol met fans van Jacky Lafon, die er haar nieuwste zomershow: “Jubilee in ’t Colisée” aan het publiek voorstelde. Een pittige show zoals we nog maar zelden een gezien hebben. De beste lachtherapie en gezondheidsapotheek van Jacky Lafon zeg maar die je een jaar lang vrijwaart van verkrampte lachspieren, want het is lachen geblazen met de fijne sterke humor die in de show verweven zit. En om het met de woorden van Jacky zelf te zeggen: “Eén dag niet gelachen is één dag niet geleefd!” Een waarheid als een koe, als je ’t mij vraagt.

Jubilee in ’t Colisée’ is een zeer gevarieerde ijzersterke show mede door de inbreng van David Vandyck, Vanessa Chinitor, De Popkoning en het fantastische showballet Elevation. Kortom wie houdt van dans en muziek en wie zijn lachspieren wil trainen, moet dit jaar in het Kusttheater zijn bij Jacky Lafon en compagnie, een betere gezondheidsapotheek en/of lachtherapie kun je niet hebben.

En dat er nogal wat afgelachen wordt tijdens de show – zelfs bij momenten door de artiesten zelf – daar kunnen David Vandyck en Jacky Lafon zelf van meespreken.

In een live gebeuren kan er technisch altijd wat fout lopen en dat gebeurt dan veelal op een moment dat je het niet verwacht. Zo ook zondagnamiddag. Vlaams charmezanger David Vandyck schoot in een lachbui toen hij merkte hoe Jacky Lafon sukkelde met haar versterkertje van haar microfoon die op de rug maar half vastgemaakt was aan haar kleed en begon te heen en weer te slingeren. Van zingen kwam er een tijdje niets in huis, want telkens hij moest beginnen schoot hij in een lachbui. Eens het euvel verholpen, herpakte David zich en bracht op schitterende wijze ‘Du’ van Peter Maffey en andere Duitstalige songs samen met Vanessa Chinitor en pechvogel Jacky Lafon.

Humor met een grote ‘H’

De show zelf was zeer gevarieerd en bevatte een juiste dosis fijne en sterke humor, prachtige medleys, smaakvolle costumering, dit alles overgoten met een heerlijk sausje gebracht door de dansers van balletgroep Elevasion.

Kortom……. De show zelf is schitterend en verveelt op geen enkel moment. En jawel, per momenten ging het ak er spreekwoordelijk af! Subliem was de ode en het eerbetoon aan Louis Neefs, een echt kippenvel moment.

Een onvergetelijke show, een echte topper in zijn genre die je zeker met je bezoek moet vereren. Na afloop was er nog een fotoshoot met David Vandyck en die meteen zei: "Altijd fun op het podium hé. Maar Ik kon aan mijn lachbui echt niets doen..." Niemand vond daar graten in, integendeel zelfs want het publiek moest hartelijk mee lachen. Dat bewijst eveneens dat alles live gebracht wordt.

Info, speeldata en tickets

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren