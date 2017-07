Terzake: Danny in Arabistan

In de vijfdelige reeks Danny in Arabistan onderzoekt de Nederlands-Libanese journalist Danny Ghosen wat jongeren in Arabische landen beweegt en inspireert. Daarvoor trekt hij naar Palestina, Libanon, Tunesië, Egypte en Jordanië.

De Arabische wereld roept bij vele mensen vooral beelden van oorlog en onderdrukking op. Maar dat is een al te beperkt en eenzijdig beeld. Het is een veelzijdige regio met heel verscheiden mensen, met uiteenlopende idealen. Danny Ghosen zoekt een aantal van hen op en volgt hen in hun dagelijkse leven, vaak tegen de achtergrond van conflicten en revoluties.

Vanaf maandag 24 juli op 20.20 u, na de reguliere uitzending van Terzake.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: NTR