Raymond van het Groenewoud zoekt 40 meisjes! 'Meisjes', de baanbrekende song waarmee Raymond zichzelf tot de kopgroep van de Vlaamse rock’-n-roll katapulteerde, mag dit jaar 40 kaarsjes uitblazen. Hij zal er ook zijn concert mee afsluiten en we zoeken nog 40 meisjes om 'm te vergezellen! We zijn op zoek naar meisjes, dames, vrouwen tussen de 2 en 102 jaar die op zaterdag 5 augustus aanwezig zijn op het festival. Hoe kandidaat stellen: laat ons iets weten via wedstrijd@festivaldranouter.be.

WINNAARS BUSKER PODIUM

Maar liefst 76 artiesten hebben zich ingeschreven om kans te maken op een ultieme podiumplaats. Streekfonds West-Vlaanderen koos i.s.m. Poppunt uiteindelijk voor 19 artiesten zoals Leonore, Nemo, Ambrazar en Mickey Doyle. Ontdek alle winnaars via Vi.be! Busken doen ze allen voor het goede doel, De Muziekbank ondersteunt namelijk muzikaal en artistiek talent bij kansarme kinderen en jongeren. Het Busker podium vind je bij Café Central, dit jaar is dat in de Oude Pastorij (tussen De Voute en de kerk)!

DJ-PROGRAMMA COMPLEET

Op donderdagavond 3 augustus gaat het festivalterrein reeds open voor een feestje met DJ Chargebuzze, Goe Vur In Den Otto, Mensch erger je niet, Discobar Galaxie en DJ Desperado! Gratis toegang voor wie een weekendticket heeft én voor alle inwoners van Heuvelland. Tijdens het festivalweekend krijgen routiniers DJ Bob, Down Under en M'sieur Crock de steun van nieuwkomers Radio Fresnel, DJ Lisa Jordens en Cromanty Sound.



Tickets zijn te koop via www.festivaldranouter.be

Auteur: Persbericht - Foto: Dranouter