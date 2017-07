In Telefacts Zomer brengt Julie Colpaert het bizarre verhaal van de Amerikaanse Darius McCollum. Die kaapte op zijn 15de voor het eerst een metrostel in New York. Gewoon om er mee rond te rijden, zonder criminele bedoelingen. Het was zijn eerste kaping, maar zeker niet zijn laatste want Darius bleek onverbeterlijk. Heel zijn leven bleef hij illegaal met bussen of metrostellen rondrijden. Darius heeft het syndroom van Asperger en alleen bij het openbaar vervoer vindt hij rust. Alleen werd hij daar nooit aangenomen als chauffeur en dus zocht hij zijn toevlucht in illegale ritjes.

Wanneer ik met een stadsbus rij, is dat geen plezierritje voor mij. Ik vervul de taken van een buschauffeur. Ik pik de passagiers op, ontvang het geld. Ik volg de route, zodat de passagiers hun bestemming bereiken. - Darius McCollum.

Darius is onverbeterlijk. Ondertussen is hij 51 jaar en deed zijn bizarre liefde voor het openbaar vervoer hem al 32 keer in de gevangenis belanden. In totaal zat hij al meer dan 18 jaar in de cel omdat hij deed alsof hij een New Yorkse treinbestuurder of buschauffeur was. Hij werd een bekende figuur bij het New Yorkse vervoerbedrijf.

In het metrosysteem worden elke dag mensen vermoord. Maar het gezicht van Darius McCollum verscheen in elke kleedkamer, in elk controlecentrum van het New Yorkse metrosysteem. Het was geen foto van een overvaller of de meest gezochte verkrachter, het was Darius McCollum. - Ray Sanchez – journalist.



Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm