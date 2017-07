Nu de vakantie zijn volle hoogtepunt nadert, lanceert Radio 1 nog enkele nieuwe stemmen en programma’s om de zomer helemaal perfect te maken.

La La Liebens

Ilse Liebens, bekend van o.a. Studio Brussel en Canvas, presenteert vijf weken La La Liebens. Ilse duikt voor Radio 1 de muzikale zomer in met warm aanbevolen festivaltips, de favoriete onderwegplaten van de luisteraar en een bak vol liefdevol geselecteerde platen.

Elke werkdag van 13 tot 16 uur, vanaf maandag 24 juli tot vrijdag 25 augustus

#weetikveel

Ook Kobe Ilsen is opnieuw van de partij op Radio 1. Hij lost Koen Fillet af als nieuwsgierigaard en dummie van dienst in #weetikveel en stelt vragen over kleine dingen in een grote wereld.

Elke werkdag van 12 tot 13 uur, vanaf maandag 24 juli tot vrijdag 25 augustus.

De ochtend

Michaël van Droogenbroeck komt de ploeg van de radioduiding versterken van 14 tot 25 augustus. Hij neemt tijdens de weekdagen de presentatie van De ochtend voor zijn rekening.

“In de zomer houden de financiële markten meestal een zomerslaap. Ik maak van dat moment met plezier gebruik om gedurende twee weken achter de microfoon van Radio 1 plaats te nemen. Als prille tiener kreeg ik de liefde voor de radio te pakken bij de vrije radio, in augustus combineer ik dat met mijn passie om via de actualiteit kort op de bal te spelen.”

De ochtend, op weekdagen van 6 tot 9 uur, op zondag van 7 tot 10 uur.

The Summer of Love

The Summer of Love was een van de hoogtepunten van de hippiecultuur. De zomer van 1967 in San Francisco, exact 50 jaar geleden, spreekt nog altijd tot de verbeelding. Een beter excuus is er niet voor Zaki om de beste verhalen en muziek uit die periode op te diepen en te delen met de luisteraars. Samen met de reeks verschijnt ook een Summer of Love-cd-box met boek.

Elke zaterdag van 15 tot 18 uur, vanaf zaterdag 29 juli tot zaterdag 26 augustus

Bron: Radio 1 - Auteur: Persbericht - Foto: logo