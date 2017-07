Een legende, dat zijn de mannen van Status Quo. Live zijn ze een wereldsensatie en we zijn dan ook trots dat ze op zondag 30 juli voor een laatste keer elektrisch verstrekt op ons podium staan. En we hebben heel erg mooi nieuws voor de echte fans. Dankzij Suikerrock kan je kans maken op een ontmoeting met de bandleden van Status Quo. Een once-in-a-life-time ervaring.

Wil je kans maken op een exclusieve meet&greet met Status Quo, surf dan snel naar www.suikerrock.be en wie weet ben jij één van de gelukkige winnaars.

Line-up Acoustic stage bekend!

Een zeer gesmaakte traditie: Het Acoustic Stage tijdens Suikerrock! Het Acoustic Stage bevindt zich in het gratis gedeelte van het festival, midden in de Foodtruck Corner. Iedereen kan dus genieten van zalige akoestische optredens, een frisse pint en een lekkere street food maaltijd. En er staan zelfs banken voor het podium.

Singer-songwriters en bands werden gezocht via vi.be het platform van Poppunt. Met meer dan 150 inzendingen kreeg onze wedstrijdjury een loodzware karwei op het bord. Maar na een intense periode van luisteren, debatteren, wikken en wegen, zijn ze er in geslaagd om 15 verdiende winnaars te selecteren:

Alexandra Gadzina, BLAFWAF, Carmamuse, Chiromaan, Flo, Gustav Leo, Isadore, Lazy Red Cheeks, Somebody Called Me Sebastiaan, The Orpheus, The Remedy, Unexpected Visitors, Velvets, Wim Roelants en Yellow Brothers.

Bekijk hier het volledige programma van het Acoustic Stage.

De meeste winkels vandaag dicht? Onze online ticketshop blijft open!

Nog exact 1 week voor we onze poorten openen. Met kleppers als o.a. Iggy Pop, Bazart, Lost Frequencies, Status Quo en Zucherro op onze affiche belooft Suikerrock 2017 opnieuw een fantastisch weekend te worden dat je niet mag missen. Koop vandaag nog je tickets via onze Suikerrock Ticketshop of Ticketmaster.

Wil jij graag meer proeven van Tienen?

Suikerrock, één van de zoetste snoepjes van Tienen, maar lang niet het enige! Wil jij graag meer proeven van Tienen? Ga op ontdekking in het Gallo-Romeins verleden, verken de mooie omgeving en kom gezellig vertoeven op Suikerrock of één van de vele zomerevenementen. Op zoek naar een nieuw stekje? Ook dan is Tienen jouw place to be! Klik hier en geniet alvast van een voorsmaakje …

Auteur: Persbericht - Foto: logo