'The Sky Is The Limit'-ster Michel Van den Brande steelt de show in ‘Fascination’

Net zoals op tv. Dat moet het publiek beslist gedacht hebben toen ze de première bijwoonden van de nieuwe zomerrevue ‘Fascination’, in Het Witte Paard. De enige echte Blankenbergse revuetempel had niet alleen de zaal in een nieuw kleedje gestoken, het pakte immers ook uit met een opvallende nieuwigheid, in de pauze gaf het voor de eerste keer reclame op de videowal.

De revuetempel beschikt al enkele jaren over grote videowanden op de bühne, die tot vorig jaar enkel werden gebruikt om decorachtergronden mee te maken. Maar dit jaar is dit tot onze grote verbazing niet meer zo. De videowanden worden vanaf dit jaar ook ingezet om tijdens de pauze reclameboodschappen de wereld in te sturen. Boodschappen geprojecteerd in stilte, maar soms ook met een duidelijke gesproken en/of te lezen slogan. Tal van lokale middenstanders, van begrafenisondernemer tot traiteur, passeerden er tijdens de pauze de revue.

Tijdens de show werd stelling­bouwer Kontrimo, dik in de verf gezet, want zijn firma leverde voor de acteurs van een act, de overalls met duidelijke reclame op de rug en alsof dit nog niet genoeg was, passeerde er ook nog een videofilmpje waarin 'The Sky Is The Limit'-ster Michel Van den Brande zelf als cowboy werd opgevoerd.

Volgens sommige bezoekers een spijtig gegeven, want de revue op zich heeft dat echt niet nodig, integendeel liet iemand zich na de show ontvallen: “naar die reclameboodschappen luistert en kijkt er toch niemand, het haalt zelfs de kwaliteitsgehalte van de show naar beneden. Straks draven alle artiesten en het showballet in hun glitterpakje op voorzien van reclame.”

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren