Onze jarenlange inspanningen om de ecologische voetafdruk van ons festival zo beperkt mogelijk te houden, werd in 2014 al bekroond met ‘De Groene Vent Award’ van OVAM. Werken aan en denken over duurzaamheid is een langetermijnvisie, dus gaan we ook dit jaar opnieuw op zoek naar nieuwe, alternatieve en efficiëntere technologieën om onze voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden.

Ecoz Mobile en proef-pipi

Dankzij het mobiel rietveld van Ecoz kunnen we dagelijks tot 6000 liter zuiveren in de backstage -en artiestenruimte. Het afvalwater, zoals van douches en toiletten, wordt tot bij het rietveld gebracht. Zo komt er niet enkel minder vervuild water in de riool terecht, het gezuiverde water kan zelfs terug ingezet worden als spoelwater voor de toiletten! In samenwerking met Universiteit Gent plaatsen we een proefinstallatie aan de toiletzone tussen de Mainstage (Kayam) en de ingang om er urine om te toveren tot zuiver water en meststof. Kwestie van zeker niets verloren te laten gaan!

Groene stroom

De groene aggregaat levert ons 24u op 24u stroom op een efficiënte manier, wat kan leiden tot maar liefst 95% besparing. Deze geluidsarme, mobiele all-in container werkt volledig automatisch waardoor het maximale rendement wordt behaald. Zo wordt minder brandstof verbruikt en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd! Batterij van je smartphone leeg? Dan kan je terecht bij onze oplaadpunten op zonne-energie. Ook lockers worden op die manier voorzien van energie.

Vegetarisch lekkers

Met 100 verschillende gerechten op het menu vinden ook de veggie’s en vegans hun gading op het festival. Een cateraar als Greenway heeft zelfs een volledig veggie aanbod! Ben je allergisch voor bepaalde voedingsstoffen, ben je bijvoorbeeld lactose intolerant of moet je glutenvrij eten? Ook dat is geen probleem!

Backstage

We voorzien de backstage van warm water door middel van de superzuinige mobiele pelletkachels van BlueBurn. Om de artiesten nog wat extra in de watten te leggen, krijgen ze backstage de gelegenheid om gekoeld kraantjeswater te drinken. Voor de artiestencatering wordt ook gewerkt met lokale en seizoensgebonden producten.

Waterbar

Ook de bezoekers worden niet vergeten en kunnen terecht bij de waterbar waarbij à la minute gratis kraantjeswater wordt getapt! Opnieuw een kleine stap om de afvalstromen op het festivalterrein te beperken.

Bekerinzamelpunt

We blijven doorgaan met het inzamelen en sorteren van bekers en het gebruik van biologisch composteerbare bekers en bordjes. De PLA-bekers zijn hier een voorbeeld van. Zowel op de campings als op de festivalweide staan tijdens het volledige weekend meer dan 100 vrijwilligers van het milieuteam paraat om de tien afvalstromen in goede banen te leiden. We proberen ook te sensibiliseren, denk maar aan Sort Mania van Fost Plus die kinderen helpt sorteren op een ludieke manier.

FSC-papier

We kiezen bewust voor FSC papier, m.a.w. papier van duurzaam beheerde bossen voor ons drukwerk.

Fietsenstalling

Een duurzaam festival, dat betekent dat wanneer je met de fiets komt, je helemaal tot bij het festivalterrein kunt parkeren. En dat helemaal gratis nog wél! Kom je met het openbaar vervoer? Bekijk dan zeker eens de dienstregeling van De Lijn vanuit het Ieperse station. Kom je met de wagen? Probeer dan te carpoolen!

Groen kamperen

Verder blijven we inzetten op groen kamperen met gratis ontbijt voor zij die hun plekje netjes achterlaten. We doen er een selectieve inzameling van glas, PMD en restafval. Breng gerust je eigen ontbijt mee, maar weet dat ontbijt op maandagochtend gratis wordt aangeboden aan iedereen die z'n afval gescheiden naar de inzamelpunten brengt. Het onbijt wordt vriendelijk aangeboden door onze partners Vanheede, AD Delhaize Poperinge en Poppies! Afvalzakken krijg je trouwens gratis van de campingstewards als je aankomt op de camping.

Aankleding en decor

Voor de decoratie en productie van zitelementen proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van recuperatiematerialen, zoals bijvoorbeeld boomstammen die kunnen dienen als stoel, dranktonnen als bartafels, enz. Op die manier proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande infrastructuur.

Duurzame partners

Ons festival is niet blind voor wat er in onze wereld gebeurt. Daarom schakelen we dit jaar een ploeg vluchtelingen in via Réfu-Interim om ook hen een kans te geven werkervaring op te doen. We werken ook al vele jaren samen met Natuurpunt ter bescherming van de geelgors en zijn leefgebied in Heuvelland. Als je een Natuurpunt weekendticket koopt, dan betaal je dezelfde prijs als een weekendticket, maar gaat er €5 rechtstreeks naar Natuurpunt. Net als Natuurpunt is Oxfam jarenlange partner en huisleverancier van een heerlijk assortiment eerlijke wijnen, koffie's en cocktails (mojito, solidaridad, cuba libre, alcoholvrij, enz). Oxfam wijnen en koffie's zijn verkrijgbaar op alle barpunten maar mocht je een ruimer assortiment of een specialleke (bv. Latte Machiatto, cappuccino, enz) wensen, dan ben je bij Place De L'Apero aan het juiste adres! Je vindt er vanaf dit jaar ook lekkere bio tuinsappen.

TICKETVERKOOP

Tickets zijn te koop via www.festivaldranouter.be

Auteur: Persbericht - Foto: logo