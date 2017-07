Nathon Brooks is 14 jaar als hij de slaapkamer van zijn ouders binnengaat en hen in koelen bloede elk drie kogels door het hoofd schiet. Als bij wonder overleven ze allebei de schietpartij. Aanvankelijk hangt Nathon nog een verhaal op over een overvaller, maar er is een webcam in de keuken die verraadt wat hij die bewuste nacht heeft gedaan. Tijdens zijn videoverhoor geeft Nathon dan uiteindelijk alles toe. “Ik heb het pistool genomen en ben hun kamer binnengegaan met het doel hen te doden”. Julie Colpaert brengt in Telefacts Zomer de reconstructie van het hele verhaal van de famile Brooks, met beelden van het verhoor, getuigenissen van Nathon, zijn ouders en de politie.

Hoewel de ouders van Nathon in shock waren na het drama, hebben ze hem opmerkelijk genoeg vergeven. Ze gaan hem dan ook regelmatig opzoeken in de gevangenis. Volgens Peggy, Nathons moeder, is de liefde voor haar zoon doodgewoon te sterk: “Hoe kun je niet van je kind houden? Je kunt die liefde niet zomaar uitschakelen, dat gaat niet. Het is altijd een goede jongen geweest.” Maar hoe ga je als familie om met zo’n tragedie? “Er is geen handleiding voor dergelijke situaties. Je gaat gewoon op je gevoel af”.

