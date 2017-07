Tijdens de afgelopen drie weken zat de Vlaming aan het scherm gekluisterd voor de 104e editie van de Ronde van Frankijk. Vooral de online verslaggeving van de koers deed het dit jaar opvallend goed, met een forse stijging van het aantal streamingkijkers op www.sporza.be.

60% meer kijkers via streaming

Wie op elk moment echt alles over de Tour wilde weten, kon de voorbije weken terecht bij het online-aanbod van Sporza. De site was heel populair, met gemiddeld 402.711 unieke bezoekers per dag. Gemiddeld 71.002 mensen lazen dagelijks de nieuwsartikelen over het wielrennen, een stijging van 29% tegenover vorig jaar. Dagelijks volgden gemiddeld 62.089 mensen het wielernieuws op de voet via het live match center waar de etappes live gevolgd konden worden (rustdagen niet meegeteld). Tot slot vonden elke dag gemiddeld 38.286 unieke bezoekers de weg naar de livestream van de Ronde Van Frankrijk. Dat is bijna 60% meer dan vorig jaar.

Daarnaast blijft een groot deel van de wielerfans de Tour via de traditionele verslaggeving op televisie volgen. In Vive le vélo ontving Karl Vannieuwkerke elke avond twee gasten om samen de balans op te maken van de voorbije tourdag. De Eén-talkshow wist gemiddeld 685.171 kijkers te overtuigen en behaalde een marktaandeel van gemiddeld 41,4%. De live-uitzendingen van de Tour werden dagelijks gemiddeld door 464.689 mensen bekeken, goed voor een gemiddeld marktaandeel van 55,5% (Live +7, 4+). In vergelijking met vorig jaar een lichte daling (2016: gemiddeld 474.318 kijkers), wat ruimschoots wordt goedgemaakt door de Vlamingen die de koers via de livestream op www.sporza.be bekeken.

Luc Van Langenhove, Manager Sport: "Het was misschien niet de spannendste Ronde van de laatste jaren, maar ik ben wel heel tevreden over de respons, en zeer zeker over de manier waarop wij de Tour hebben verslagen. Onze mensen hebben voor en achter de schermen weer uitstekend werk geleverd. De marktaandelen op televisie blijven uitzonderlijk hoog – ook vergeleken met andere landen-, zowel voor de live verslaggeving als voor Vive le vélo. Sporza Tour op Radio 1 was beklijvend en zomers entertainend, en we stellen vast dat we steeds meer mensen bedienen via de nieuwe platformen www.sporza.be en vrt.nu, waar de live streaming stilaan een ruim publiek aantrekt."

Bron: Sporza - Auteur: Persbericht - Foto: logo