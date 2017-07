De supersterren van de elektronische dance muziek Dimitri Vegas & Like Mike hebben een deal getekend met Epic Amsterdam, het internationale label van Sony Music Entertainment Nederland, en ze brengen eind deze week hun nieuwste single ‘Complicated’ uit.

Voor ‘Complicated’ werkten ze samen met hit producer David Guetta en pop-trap zangeres Kiiara. Het resultaat van deze samenwerking is een knallend party anthem dat ongetwijfeld bovenaan alle hitlijsten zal staan.

Over de signing met Sony Music zegt Dimitri het volgende: “We zijn enorm enthousiast dat we bij Sony Music hebben getekend. Het is een van de meest iconische platenfirma’s in de muziekindustrie en is al jaren de drijvende kracht achter verschillende pop, rock, hip-hop en elektronische acts. We zijn trots om deel uit te maken van de Sony Music familie.”

Toon Martens, co-MD van Sony Music Entertainment Benelux is ook heel opgetogen over de signing: “We zijn enorm vereerd om Dimitri Vegas & Like Mike te mogen verwelkomen bij de Sony Music familie. Samen met RCA in de VS, Ministry of Sound in het Verenigd Koninkrijk en B1 Recordings in Duitsland gaan we voor wereldwijde chart successen. Dimitri Vegas & Like Mike zijn één van de grootste elektronische muziek acts en zijn echte pioneers die zichzelf en hun live experience steeds heruitvinden. We zijn trots dat ze Sony Music hebben gekozen om mee aan een volgend hoofdstuk in hun carrière te schrijven.”

Dimitri Vegas & Like Mike hebben al verschillende hitsingles gemaakt, waaronder ‘Higher Place’ ft. Ne-Yo, dat platinum scoorde in België en dat hen hun eerste #1 opleverde in de Billboard Magazine’s Dance Charts, en ‘Hey Baby’ ft. Diplo en Deb’s Daughter – dat intussen al meer dan 20 miljoen YouTube views heeft en meer dan 58 miljoen streams op Spotify – en dat hen een tweede #1 opleverde in de Billboard Dance Charts. Daarnaast werkten ze al samen met o.a. Steve Aoki, Martin Garrix, Fatboy Slim, Afrojack, Lil Jon en Hollywood componist Hans Zimmer.

De ‘Kings Of Tomorrowland’ zijn wereldwijd te zien als headliner op o.a. EXIT Festival, Creamfields, EDC Las Vegas, etc. en hosten elk jaar hun eigen ‘Bringing The Madness’ show in België, waar maar liefst 84.000 fans aanwezig zijn.

“We hebben ons altijd gefocust op creativiteit en we willen dance-tracks uitbrengen waar zowel wij als onze fans van houden”, aldus Like Mike. “Enerzijds vullen we stadions en bereiken we onze fans in person met live performances die we telkens weer vernieuwen, en anderzijds maken we onmiskenbare dance anthems die overal ter wereld in de radiocharts staan.”

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single