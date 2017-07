Op 30 en 31 juli zijn alle ogen gericht op Passendale voor de herdenking van de Slag bij Passendale of de Derde slag bij Ieper. De VRT blikt terug op deze veldslag uit de Eerste Wereldoorlog met thema-uitzendingen en extra items in bestaande programma’s. De herdenkingsplechtigheden zullen rechtstreeks te volgen zijn op Eén en Canvas. Ook VRT Nieuws zal redactionele aandacht besteden aan deze herdenking in de journaals op radio, televisie en deredactie.be.

