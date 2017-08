De opnames voor de nieuwe familiefilm Rosie & Moussa van Dorothée van den Berghe (‘Meisje’, ‘My Queen Karo’) zijn volop aan de gang. Naast jong acteertalent in de titelrollen, zijn ook Ruth Beeckmans en Titus De Voogdt te zien in deze verfilming van de gelijknamige verhalenreeks van KVS-directeur Michael De Cock. Rosie & Moussa is een productie van Caviar i.s.m. Ketnet en wordt in 2018 uitgebracht in de Belgische bioscopen door jeugdfilmorganisatie JEF.



Verhaal

Voor Rosie is de stad een plek om eindeloos veel avonturen te beleven. Wanneer ze met haar moeder verhuist naar de andere kant van Brussel, leert ze er een heleboel mensen kennen. Zoals haar nieuwe vriend Moussa, met wie ze helemaal tot op het dak van het appartementsgebouw gaat (hoewel dat natuurlijk verboden is). Moussa belooft om haar te helpen. Want Rosie wil niets liever dan haar vader en moeder weer bij elkaar brengen. En dat wordt niet eenvoudig, want papa zit in de gevangenis en mama wil niet meer met hem praten.



Cast

Ook dit keer werkt het productiehuis Caviar samen met jong en onbekend Brussels acteertalent. Na maandenlange streetcasting in samenwerking met Brusselse organisaties en scholen vonden ze hun Rosie en Moussa: Savannah Vandendriessche (11 jaar) en Imad Borji (12 jaar). Ruth Beeckmans is te zien als de moeder van Rosie en Titus De Voogdt speelt Rosie’s vader. Verder wordt de cast aangevuld met o.a. Damiaan De Schrijver, Katelijne Damen en Mourade Zeguendi.



Over de film

Rosie & Moussa wordt de eerste Vlaamse film in de catalogus van de nieuwe jeugdfilmorganisatie JEF (een fusie tussen Jekino, Het Jeugdfilmfestival en Lessen in het Donker). Jeugdfilm zit in de lift in Vlaanderen, en daar wil JEF het jonge publiek volop van laten meegenieten. Rosie & Moussa toont hoe kinderen in de grootstad op en top kind kunnen zijn. Ze vinden er een plek om te spelen, avonturen te beleven en te dromen. Dankzij de hedendaagse thematiek en de ijzersterke cast wordt Rosie & Moussa een film om naar uit te kijken. De opnames van Rosie & Moussa vinden plaats in Antwerpen en Brussel (o.a. in Molenbeek), en lopen nog tot 26 augustus.



Volg Rosie & Moussa op www.facebook.com/RosieMoussaFilm.

Auteur: Persbericht - Foto: Alice Goezu