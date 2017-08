Alice Toen of moeten we zeggen Albertine (Familie) en/of Madeleine (Thuis) is vandaag 93 lentes jong!

Op vrijdag 25 juli 1924 zag in Hoboken de Vlaamse actrice en schrijfster Alice Toen, het levenslicht. Jawel, dat is vandaag dag op dag 93 jaar geleden! Iedere televisiekijker kent Alice Toen als Albertine uit de populaire televisiesoap ‘Familie’, maar ook als Madeleine uit de VRT soapserie‘ Thuis’.

Alice vertolkte tientallen andere rollen, onder andere in Ons Geluk, Witse, Paradijsvogels, Slisse & Cesar en Boerenpsalm. Alice Toen geniet op haar leeftijd nog steeds van het leven en schuwt de mensen zeker niet. Deze foto werd een dikke week geleden nog genomen bij de première van de zomershow ‘Jubilée in ’t Colisée’ bij collega Jacky Lafon in het Kusttheater in Blankenberge, waar we Alice – uiterst rechts op de foto – samen met Annie Geeraerts en Jacky Lafon konden strikken voor een foto en waar ze met volle teugen genoot van de schitterende zomershow met Jacky Lafon, David Vandyck, Vanessa Chinitor, de Popkoning en het prachtige showballet Elevation. Ook oud Torhoutenaar en acteur Ray Verhaeghe was op de zomershow aanwezig.

Bezieler jeugdtoneel

Maar Alice Toen is zoveel meer dan gewoon maar een actrice. Alice Toen was en is een bezieler van het jeugdtheater, die haar nauw aan het hart ligt.

Ze is actief sinds de jaren 50, ook als dramaturge en auteur van jeugdtheater. Daarnaast is ze auteur van kinder- en jongerentheater. Alice Toen was een van de stichters van het Mechels Miniatuur Theater, waar ze directrice werd. Samen met haar echtgenoot Dries Wieme richtte ze de groep Jeugd en Teater op, die een belangrijke rol speelde in het jeugdtheater van de jaren zeventig. Alice is op dat vlak zeker een icoon. Tal van jeugdgezelschappen deden op haar expertise een beroep of speelden een stuk van haar.

Alice, geniet met volle teugen van jouw verjaardag, maak er een fijne en gezellige dag van en op naar de 100!

