De Mechelse singer-songwriter Robin De la Rue vliegt in haar dagelijkse leven als stewardess heel de wereld rond. Haar levensvlucht brengt haar op 5 augustus niet zo ver van bij haar thuis. Naast Dimi & De Kasten is ze dan de muzikale gaste tijdens Elzestraat Midzomert. “Op muzikaal vlak ben ik een beetje een eclectische vogel”, vertelt Robin de la Rue ons wanneer we polsen naar haar muzikale achtergrond. “Als zangeres is het voor mij moeilijk om een bepaald genre te kiezen. Ik spring graag van het ene genre naar het andere genre toe. Wat betreft mijn zang kan ik zeer breed uit de hoek komen, maar ook heel broos en breekbaar. Ik weet dat dit ik ooit bepaalde keuzes in mijn leven op muzikaal vlak moet maken. Zeker als ik de zangeres Robin de la Rue toekomstgewijs een bepaalde identiteit wil geven. Maar ik sus me alvast met de gedachte, dat ik verschillende genres goed beheers.”

MNM

Robin lijkt tijdens het gesprek wel een bloem, die stilaan tot volwassenheid komt als het over haar muziek gaat. “Weet je … muziek had in mijn leven altijd een bepalende plek. Het is wat je noemt een bewust-uit-de-hand-gelopen hobby. Mijn ouders zijn nogal rationeel denkende mensen. En zij waren er niet van overtuigd dat je met muziek op professioneel vlak iets kon bereiken. Maar ik ben nogal eigenzinnig van karakter. Ik deed altijd mijn ding. Zo stond er vroeger thuis in onze woonkamer een piano. En ik zat daarop thuis ’s avonds te tokkelen. En dat vonden mijn huisgenoten nogal irritant. Zeker wanneer ze televisie wilden kijken (lacht). Tijdens mijn lagere schoolperiode zat ik in het schoolkoor. Op de kerstmarkt mocht ik toen Stille Nacht, Heilige Nacht zingen. Maar daar bleef het ook wat bij. Het is ook niet eenvoudig om met je eigen liedjes naar buiten te komen. Ik heb thuis een schuif vol met eigen creaties. Maar zingen is en blijft iets heel persoonlijks. Het is net over de meest persoonlijke dingen dat er onzekerheid kan ontstaan om daarmee naar buiten te komen. Het waren mijn beste vriendinnen, die me uiteindelijk het beslissende duwtje in de rug gaven. Dankzij het radiostation MNM kreeg ik de kans om voor het eerst te zingen voor hun luisteraars. Een enorm stressmoment, waar ik achteraf heel veel voldoening heb uitgehaald.”

Robin: de zingende stewardess

In het dagelijkse leven reist Robin de wereld rond als stewardess. “Ik heb een beetje een dubbelleven”, glimlacht Robin. “De combinatie is niet altijd even gemakkelijk. Maar momenteel is het nog perfect combineerbaar. Ik heb veel dingen waarvoor ik momenteel leef. En dat is eigen aan de persoon Robin. Toen ik deelnam aan The Voice van Vlaanderen leefde ik echt in een tunnelvisie. Ik was voortdurend bezig met oefenen, ik ging vroeg naar bed en ik zei ‘neen’ tegen mijn pintje. Het ging zelfs zo ver dat mijn familie me niet meer herkende en mijn familie zelfs blij was dat ik moest vertrekken. Zo gefocust was ik bezig. In de periode na The Voice van Vlaanderen heb ik geprobeerd om van het zingen alleen te leven. Dat zorgde voor nog meer onstabiliteit in mijn leven. Ik had te veel vrije tijd en de druk om geld te verdienen lag enorm hoog. Naar mijn gevoel miste ik ook enorm veel kansen door me op één ding te focussen. Nu is de balans veel beter in evenwicht. Als stewardess zie ik een heel groot deel van de wereld en kan ik daarnaast ook creatief bezig blijven. Het reizen helpt me als singer-songwriter. Ik zie heel veel verschillende culturen. En dat verrijkt een mens hoedanook. Wanneer er een ideetje in mijn hoofd komt, spreek ik het in op mijn GSM. Je kan beter een goed idee onthouden dan het zomaar opzij te schuiven. Ach, we zien wel waar het schip strandt. Een muzikaal levensdoel heb ik niet. Het zou enorm leuk zijn om binnen vijf of tien jaar een keertje op Werchter te staan. Maar pin me daar alsjeblief niet op vast. Een langzame groei zou het allermooiste zijn wat ik kan verwezenlijken.”

EP op komst

Over haar toekomstplannen is Robin groeiend ambitieus. “Stilaan ga ik wel een stapje hoger zetten”, vertelt ze ons. “In muziek moet je groeien. Het is pas sinds een klein jaartje dat ik zangles volg. Dat voelt vreemd aan als je zoals ik een autodidact bent. Maar naar mijn gevoel sloeg ik geen enkele stap over. Zo heb ik al enkele ‘featurings’ achter de rug. Sinds kort heb ik ook een manager. Ik ben volop bezig met het werken aan eigen nummers. Het zou een mooie droom zijn dat er in 2018-2019 een EP’tje in de rekken of op iTunes beschikbaar kan zijn.”

Auteur: Bart Liekens - Foto: Kemizz (http://kemizz.com/blog/).