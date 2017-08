Het Eén-programma Switch haalt dagelijks gemiddeld 650.000 kijkers, en ook de Switch Game is razend populair. De app is nog geen maand beschikbaar, maar is intussen al zo'n 210.000 keer geïnstalleerd. Als je weet dat er iets minder dan drie miljoen smartphones zijn in Vlaanderen, dan wil dat zeggen dat meer dan één op de vijftien mensen het verslavende spelletje op z’n telefoon heeft staan.

Bron: Eén - Auteur: Persbericht - Foto: vrt