Niemand kan er naast kijken: op 16 augustus 2017 herdenken we de veertigste verjaardag van het overlijden van Elvis Presley. Hij is nog steeds ‘The King’. Niemand is even beroemd als Elvis. Niet voor niets en geheel terecht zong Luc De Vos: ‘Alleen Elvis blijft bestaan’. Want hij heeft nog altijd de meeste invloed in de muziek. Hij schreef en zong de meeste hits en verkocht de meeste albums. Dit blijft wereldwijd voortduren al meer dan zestig jaar lang. Elvis is de enige echte koning van de populaire muziek.

Marc Hendrickx (Antwerpen, 1964) is dé kenner van het werk van Elvis in de Lage Landen. Hij schreef ruim twintig jaar geleden de gedetailleerde biografie ‘Elvis A. Presley – Muziek, Mens, Mythe’.

Vandaag presenteert hij een nieuw boek: ELVIS DICHTBIJ. Een must voor elke Elvisfan: met prachtige illustraties en onbekende anekdotes. Het gaat over Elvis zélf, vertellend over zijn leven en werk via zeldzame quotes en nog zeldzamere foto’s.

Elvis is veertig jaar dood en toch blijft Elvis Dichtbij! Via dit boek! Nu te koop in de boekhandel of via www.willemsuitgevers.com

Auteur: Persbericht - Foto: cover boek