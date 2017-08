Snelle wagens, kasten van villa’s en heel veel bling bling: dat is de wereld van de ‘manele’-zangers in Roemenië. Manele is een nieuwe hiphopstroming binnen de zigeunermuziek en immens populair bij de Roma-bevolking. Supersterren als Florin Salam verdienen gemakkelijk 20.000 euro per avond. Cash, want de manele-sterren worden bijna uitsluitend ingehuurd door maffiaclans. Die willen vooral zichzelf laten bejubelen en betalen de manele-zangers om over hen te zingen in gepersonaliseerde teksten. In Telefacts Zomer stelt Julie Colpaert een bekroonde BBC-reportage voor over deze zogenoemde ‘gypsy bling kings’.

In het openbaar geld uitdelen is een manier om te laten zien hoe rijk je bent in Roemenië. Tijdens een optreden van de manele-sterren strooien de gasten dan ook met briefjes van 500 euro alsof het niets is. Een gigantisch contrast met de armoede van de doorsnee Roma-bevolking. Maar waar komt al dat geld vandaan? De BBC dook onder in de wereld van de Roemeense maffia en drong door tot in de kern van de rijkste Roma-clans.



