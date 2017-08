Deze zomer zoekt MNM opnieuw jong dj-talent in Start to DJ, de dj-wedstrijd van de jongerenzender. Voor het zevende jaar op rij gaat MNM op zoek naar een straffe, jonge dj die met enkele platen een feest in brand kan steken. De winnaar van MNM Start to DJ 2017 treedt in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn en 5NAPBACK én krijgt een jaar lang zijn of haar eigen radioshow op MNM.

Tot begin juli konden jonge dj's hun eigen set en een video van zichzelf insturen om zich in te schrijven voor de nieuwe editie van de wedstrijd. Volgende week barst de muzikale strijd los. Tussen maandag 31 juli en zaterdag 5 augustus vechten zeven geselecteerde kandidaten voor de felbegeerde titel van Start to DJ 2017 in surfclub De Kwinte in Westende. Op zaterdagavond nemen de twee sterkste dj's het tegen elkaar op in een bijzonder spannende finale en kennen we dé grote winnaar van Start to DJ 2017.

Bron: MNM - Auteur: Persbericht - Foto: MNM