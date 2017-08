OUTtv is dit jaar voor de Pride-periode een bijzondere samenwerking aangegaan met TLC; tijdens de aanstaande Pride Week op TLC zijn de OUTtv-programma's ‘Buitengewoon Chiel’ en ‘Thom’s Warehouse’ te zien. In dezelfde periode zendt de Vlaamse gay lifestylezender de TLC-serie ‘Louisa & Rosanna, Onze Transgender Liefde’ uit. Twee weken lang brengen zowel OUTtv als TLC het programma ‘OUTtv Summer Pride’, korte reportages van verschillende LHBT-evenementen in Europa, zoals Roze Zaterdag in 's-Hertogenbosch, de eerste Canal Parade van Utrecht, de Gay Prides van Berlijn en Frankfurt, de Amsterdam Canal Parade en natuurlijk de Antwerp Pride. OUTtv en TLC willen op deze manier benadrukken dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. Ongeacht sekse of geaardheid. OUTtv zendt elke vrijdag vanaf 4 augustus om 23.00 uur een dubbele aflevering van het eerste seizoen van de TLC-serie ‘Louisa & Rosanna, Onze Transgender Liefde’ uit. De 8-delige realityserie vertelt de droom van Louisa en Rosanna om terug te keren naar de woonwagen, hun langgekoesterde kinderwens, hun zoektocht naar werk én hun unieke huwelijksreis.



‘Louisa en Rosanna, Onze Transgender Liefde’: Louisa werd 31 jaar geleden in een Limburgs woonwagenkamp geboren als de jongen Lowieke, maar had al snel door dat ze zich meer een meisje voelde. In de traditionele cultuur van het kamp kon ze echter niet over haar gevoelens praten. Laat staan dat ze bij haar ouders terecht kon, die het niet accepteerde dat ze als jongen lippenstift opdeed en jurken droeg. Ze besloot daarom op haar twaalfde het huis te verlaten en heeft het hele transgenderproces om vrouw te worden doorlopen zonder steun van haar ouders. Toen Louisa er als tiener alleen voor stond, kwam ze Rosanna tegen die niet alleen een belangrijke steun was, maar ook al snel haar grote liefde werd.



Rosanna werd in 1985 geboren in Venlo. In tegenstelling tot Louisa voelde zij zich juist altijd meer een jongen. Ze zat in een voetbalclub, deed aan skateboarden en crossfietsen en volgde op school de richting techniek. Verder is ze gek op gamen, films kijken en sport. Rosanna’s familie is alles voor haar. Haar opa en ook haar oma spelen een grote rol in haar leven en ook met haar moeder en broertje Sydney is ze erg close. Niemand in de familie heeft er ooit een punt van gemaakt dat Rosanna zich een jongen voelt. Ook niet toen ze zei dat ze eigenlijk op vrouwen viel. Wel was haar moeder aanvankelijk verbaasd dat ze toch met een jongen thuiskwam. Maar toen ze begreep wie deze Lowieke/Louisa werkelijk was, viel alles op zijn plaats.



OUTtv is in Vlaanderen dé digitale tv-zender voor de gay- en openminded en is te bekijken op kanaal 360 via de pakketten Play & Play More van Telenet. TLC zendt op haar beurt de OUTtv-programma’s ‘Buitengewoon Chiel’ en ‘Thom’s Warehouse’ uit vanaf maandag 7 augustus. ‘Buitengewoon Chiel start om 18:30 uur, met op vrijdag een dubbele aflevering en ‘Thom’s Warehouse’ is te bekijken van maandag tot en met donderdag vanaf 18:55 uur en op vrijdag een dubbele aflevering vanaf 19:20 uur.



Kijk op www.out.tv voor meer informatie.

Auteur: Persbericht - Foto: logo