Na de uitverkochte 10de editie, hebben de organisatoren van I love the 90’s - The Party de tijd genomen om een eerste grote vis te vangen: Paul Elstak. Zaterdag 7 april is Paul te gast op de 11de editie van de grootste 90’s party van Europa, die opnieuw plaatsvindt in de Hasseltse Ethias Arena.



Het was Paul Elstaks vader die hem als slaggitarist de liefde voor muziek bijbracht. “Ik wist vrij snel dat ik iets met muziek zou gaan doen. Het geld dat ik als tiener verdiende met tomaten plukken en werken bij McDonald's, investeerde ik destijds integraal in het aanschaffen van platen waarmee ik oefende achter de draaitafels. Toen dat lukte, ben ik beginnen spelen in buurt- en clubhuizen. Mijn eerste grote klus had ik te pakken in 1987, toen ik aangenomen werd als deejay in de Rotterdamse discotheek Bluetiek-In”.



Niet alleen achter de draaitafels, ook als producer werd Paul Elstak succesvol omdat hij zich van bij het begin focuste op de opkomende stroming van hardcore house, een genre dat door het gebruik van keiharde beats opviel. Paul brak door met Rotterdam Termination Source en het springende ‘Poing’, een klassieker. Ook in het variante happy hardcore-genre was Paul Elstak direct mee. Met de Klubbheads scoorde hij hits met o.a. ‘Life Is Like A Dance’ en ‘Luv You More’. Muziekzender TMF bracht de carrière van Paul Elstak in een stroomversnelling, waardoor zijn singles ‘Rainbow In The Sky’, ‘Don’t Leave Me Alone’ en ‘Promised Land’ dikke hits werden in Nederland en Vlaanderen.



Jebroer

Elstak blijft het hardcore-genre trouw en dat legt hem geen windeieren. In 2010 werd zijn titelsong van de film 'New Kids Turbo' een hit, waarvoor hij een jaar later een prestigieuze Rembrand Award kreeg. Succes is van alle leeftijden en Paul weet hoe hij contact moet maken met de “nieuwe" jeugd. Zijn recentste wapenfeiten zijn het immense succes van Jebroer z’n ‘Kind van de Duivel’ en ‘Engeltjes’, nummers waar hij actief aan meewerkte.



"Voor de 11de editie van I love the 90’s hebben we meteen al een eerste grote naam gestrikt”, zegt DJ Ward die op zaterdag 7 april opnieuw stage host is op de grootste 90’s party van Europa. “Het mooie aan Paul Elstak is dat hij de 90’s generatie aanspreekt, maar ook de jeugd die massaal naar onze party komt. Zijn aandeel in het Jebroer-succes is heel groot, maar we hebben met hem afgesproken dat hij vooral de vette hardcore schijven speelt.”



Tickets voor de 11de I love the 90’s-editie op zaterdag 7 april 2018 in de Ethias Arena in Hasselt, zijn vanaf nu te koop via www.ilovethe90s.be

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: affiche evenement